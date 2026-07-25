Dwie tenisistki MKT Stalowa Wola w finale OTK Kraśnicka Malina Cup

Obie znakomicie spisywały się w grach eliminacyjnych, podobnie zresztą jak dwie inne tenisistki MKT: Marta Szeliga i Amelia Ianenko. Cała czwórka awansowała do fazy pucharowej.W ćwierćfinale Alisha Shamrma wyeliminowała Kalinę Skajewską (Tenis Kozerki Podkowa Leśna), a Zuzanna Prytek Julię Serczyk (Eurotes Łódź). Natomiast Marta Szeliga przegrała z Marią Ciastek (UTKS Dzierzkowice), a Amelia Ianenko z Aleksandrą Małys (UTKS Dzierzkowice).

W półfinałach Zuzanna Prytek pokonała Marię Ciastek 6:0, 6:1, a Sharma - Aleksandrę Małys 4:6, 6:3, 10:3. Pojedynek finałowy zakończył się zwycięstwem rzeszowianki, reprezentującej klub ze Stalowej Woli: Alicja Sharma - Zuzanna Prytek 6:2, 6:2.

W turnieju chłopców Adam Rzeszutko zakończył zmagania na ćwierćfinale, przegrywając z późniejszym triumfatorem turnieju, Adamem Tworo (Warsaw West TC Ożarów Maz.).