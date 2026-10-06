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Na zdjęciu druga od lewej dr Danuta Myłek, obok niej w czerwonej sukience Ewa Zbaraszewska, fot. Związek Polaków w Kalabrii
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Stalowa Wola 6 października 2026

Dwie Stalowowolanki wyróżnione we Włoszech. Doceniono Danutę Myłek i Ewę Zbaraszewską

Dr n. med. Danuta Myłek oraz Projektantka mody Ewa Zbaraszewska otrzymały wyróżnienia w konkursie „Polak Roku we Włoszech i na Świecie”. Jubileuszowa gala odbyła się 3 października w Tivoli we Włoszech. Obie wyróżnione są od lat związane ze Stalową Wolą.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

„Polak Roku we Włoszech i na Świecie” to konkurs organizowany przez Związek Polaków w Kalabrii. W tym roku odbyła się jego dziesiąta, jubileuszowa edycja. Inicjatywa ma służyć prezentowaniu dorobku Polaków odnoszących sukcesy m.in. w działalności artystycznej, kulturalnej, naukowej, społecznej i gospodarczej. Kandydaci mogą mieszkać zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Wśród osób wyróżnionych podczas tegorocznej gali znalazły się dwie Stalowowolanki - Danuta Myłek i Ewa Zbaraszewska.

Dr n. med. Danuta Myłek, to specjalistka alergologii i dermatologii. Ze Stalową Wolą była zawodowo związana przez kilkadziesiąt lat. Była m.in. konsultantem wojewódzkim w dziedzinie alergologii, kierowała Przychodnią Alergologiczną „Alergia” i prowadziła centrum alergologiczne „Progres”. Przez lata zajmowała się również popularyzowaniem wiedzy dotyczącej alergii i jej profilaktyki.

- Wyróżnienie to dla mnie nie tylko wielki zaszczyt. To ukoronowanie mojej blisko 50-letniej misji uświadamiania Polaków, nie tylko naszego kraju, ale także wszystkich Polaków gdziekolwiek mieszkają. To zachęta do dalszego doskonalenia w moim zawodzie lekarza i dalszego prowadzenie mojej misji: zdrowy i świadomy Naród to symbol pokoju, bezpieczeństwa i prosperity - mówi Danuta Myłek.

Drugą wyróżnioną Stalowowolanką jest Ewa Zbaraszewska, projektantka mody, która prowadzi w Stalowej Woli autorski butik Art Moda Polscy Projektanci i Fundację ART & MODA. Od lat angażuje się także w organizację wydarzeń modowych. Jej projekty prezentowane były nie tylko w Polsce, ale również za granicą, m.in. w Berlinie i Rzymie. W 2025 roku otrzymała nagrodę „International Excellence” podczas International Fashion Week we Włoszech.

W tym roku o stalowowolskiej projektantce zrobiło się głośno również za sprawą Mariny Abramović. Światowej sławy artystka ma w swojej garderobie płaszcz zaprojektowany przez Ewę Zbaraszewską.

- To dla mnie wielki zaszczyt, iż moje międzynarodowe działania są doceniane. Dziś z pewnością mogę powiedzieć, że sztuka jest dla mnie międzynarodowym językiem porozumienia, swoistym pomostem między odczuwaniem, a wyrażaniem i kreowaniem rzeczywistości… - napisała po odebraniu wyróżnienia Ewa Zbaraszewska.

Gala jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie” odbyła się 3 października w Tivoli-Terme w regionie Lacjum.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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