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Fot. UM Stalowa Wola
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Stalowa Wola 20 października 2026

Dwie rocznice, wspólna pamięć

„Zło dobrem zwyciężaj!” - słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki nabierają szczególnego znaczenia 19 października. Tego dnia w Stalowej Woli wspominano zarówno kapelana „Solidarności”, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w 1984 roku, jak i Polaków zabitych przez Niemców w czasie okupacji.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Dziewiętnasty października przypomina, że historia nie jest jedynie opowieścią o minionych wydarzeniach. Jest także pytaniem o wartości, którym pozostajemy wierni dzisiaj. Pamięć o ofiarach niemieckich egzekucji i świadectwie ks. Jerzego Popiełuszki prowadzi do wspólnego wniosku: prawda wymaga odwagi, wolność odpowiedzialności, a człowieczeństwo nie może być uzależnione od okoliczności - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta Stalowej Woli.

19 października 1943 roku na rozwadowskich „Dołach”, przy ul. Rozwadowskiej, Niemcy rozstrzelali 65 Polaków. Dzień później, w Charzewicach, na terenie zwanym „Maźnicą”, zamordowali kolejnych 25 osób. Łącznie zginęło 90 ludzi. W październiku 1947 roku przeprowadzono ekshumację. Część rodzin zabrała szczątki swoich bliskich, a pozostałe ofiary pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie.

W 83. rocznicę egzekucji oraz 42. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w miejscach pamięci złożono wieńce i zapalono znicze. W imieniu prezydenta miasta, radnych Rady Miejskiej, mieszkańców i własnym hołd oddał dr Roman Niwierski, główny specjalista ds. Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta Stalowej Woli.

W ramach obchodów w Bazylice Konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski odprawiono również mszę świętą w intencji osób, które oddały życie za wolność Ojczyzny. W uroczystości uczestniczyli członkowie „Solidarności” oraz poczty sztandarowe. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Szostek.

Rocznicowe obchody były okazją do przypomnienia o ludziach, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoje przekonania i walkę o wolność. Złożone kwiaty, zapalone znicze i wspólna modlitwa podkreśliły znaczenie pamięci o ofiarach. To także przypomnienie, że słowa ks. Popiełuszki pozostają aktualne, a szacunek dla drugiego człowieka, prawda i odpowiedzialność nie tracą na znaczeniu.

Źródło: UM Stalowa Wola.

Więcej zdjęć: www.stalowawola.pl

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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