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Dwie przepustki już są. Albert Kozioł powalczy o trzecią

Co najmniej dwóch pięściarzy Stali Stalowa Wola Boxing Team: Mateusz Skibski i Alex Sitarski wystąpi w Mistrzostwach Polski Juniorów, które końcem września odbędą się w Ostrowcu Św. W najbliższą sobotę szansę na wyjazd na mistrzostwa może sobie zapewnić w turnieju kwalifikacyjnym w Rzeszowie - IV memoriale Mariana Basiaka – trzeci reprezentant Stali, Albert Kozioł.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Podopieczni trenera Beniamina Zarzecznego walczyli ostatnio w Dębicy w turnieju kwalifikacyjnym podczas XIV memoriału Edwarda Brzostowskiego i Stanisława Minorczyka, rozgrywanego w ramach Międzynarodowego Pucharu Karpat.

Alex Sitarski (junior, waga 55 kg) - awans do mistrzostw Polski miał zapewniony już wcześniej, ponieważ zgłosiło się tylko dwóch zawodników w jego kategorii wagowej - stoczył w ramach turnieju kwalifikacyjnego walkę towarzyską z Danielem Sudołem (Iryda Mielec). Mateusz Skibski (junior, 75 kg) pokonał na punkty jednogłośnie Dominika Smolenia (Wisłok Rzeszów), a Albert Kozioł (junior 65 kg) - także na punkty - pokonał Nikodem Krawczyka (Stal Rzeszów).

W Pucharze Karpat rozgrywanym na tym samym ringu, zwycięstwo dla Stali odniósł Filip Klimek (senior, 70 kg) - został wybrany najlepszym zawodnikiem w kategorii seniorów. Maciej Herdzik i Kacper Dziura przegrali swoje pojedynki z zawodnikami Stali Rzeszów W turnieju uczestniczyła również Maja Dul, lecz jej przeciwniczka nie przyjechała do Dębicy, więc zawodniczka Stali stoczyła sparing z zawodnikiem Irydy Mielec.

Fot. SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team

Filip Klimek - najlepszy zawodnik turnieju w kategorii Senior

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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