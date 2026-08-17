Dwie drogi w Jarocinie po remoncie

Pierwsze zadanie dotyczyło drogi Jarocin-Podchoina. Na odcinku 136 metrów wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, a kolejne 420 metrów utwardzono kruszywem. Koszt prac wyniósł 171 594,84 zł.

Druga inwestycja objęła drogę w Jarocinie, w rejonie naprzeciwko kościoła. Na długości 331 metrów wykonano nawierzchnię bitumiczną. Wartość tego zadania to 224 066,64 zł.

Podczas odbioru potwierdzono, że prace zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z dokumentacją.

W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Jarocin Tomasz Podpora, zastępca wójta Andrzej Kata, przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Wołoszyn oraz radny Łukasz Pawłowski. Wykonawcę reprezentował Paweł Lach.

Fot. Gmina Jarocin