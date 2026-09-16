Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Nisko 16 września 2026

Dwie dekady wspólnoty aktywistów

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” działa już 20 lat. W Niżańskim Centrum Kultury odbyła się jubileuszowa gala. Były wspomnienia, są efekty i plany na przyszłość.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Niżańska LGD jest jedną z wielu w kraju i przodującą na Podkarpaciu pod względem aktywności. Widać to po efektach pracy lokalnych aktywistów. – Przez te dwie dekady zrealizowaliśmy blisko 80 projektów, których wartość jest szacowana na 50 mln. zł. Przeszkoliliśmy mnóstwo ludzi, którzy swoją aktywnością pobudzają innych do działania, ale też sfinansowaliśmy 150 nowych miejsc pracy w powiecie – mówi prezes Damian Zakrzewski.

LGD liczy dziś 85. członków, ale kryje się za tym armia ludzi. Członkami są bowiem osoby fizyczne, całe stowarzyszenia, jak chociażby Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, instytucje z przykładem Zespołu Szkół w Ulanowie, samorządy, a nawet firmy gospodarcze. Krótko mówiąc, wszystkich, którzy chcą coś zmieniać w swoim otoczeniu. LGD jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i zaakceptowana przez samorząd województwa, a to otwiera jej drogę do funduszy UE. Dla stowarzyszeń takich jak niżańska LGD dedykowany jest program Liderski PAFW realizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dzięki finansowemu wsparciu z tego programu i pomysłowości członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Wolinie funkcjonuje Niżański Uniwersytet Ludowy. Na przełomie lipca i sierpnia członkowie LGD popłynęli flisackimi łodziami Wisłą do Warszawy, oddając w ten sposób hołd stołecznym powstańcom w rocznicę ich zrywu. Na co dzień są szkolenia i warsztaty; mniej widoczne ale zmieniające przyszłość. Najbliższe już w ten czwartek o przeciwdziałaniu wypaleniu społecznemu. Oczywiście w siedzibie NUL w Wolinie.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jubileusz szkoły muzycznej na zakończenie festiwalu w Rozwadowie
Stalowa Wola
Jubileusz szkoły muzycznej na zakończenie festiwalu w Rozwadowie
Posadzą drzewa ku pamięci górników z kopalni „Wujek”
Zaleszany
Posadzą drzewa ku pamięci górników z kopalni „Wujek”
Kolejna niedziela z Rozwadowskim Targiem Staroci
Stalowa Wola
Kolejna niedziela z Rozwadowskim Targiem Staroci
Otwarte spotkanie o profilaktyce chorób serca w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Otwarte spotkanie o profilaktyce chorób serca w Stalowej Woli
Samochód stanął w płomieniach podczas kontroli drogowej. W środku było 7-letnie dziecko
Jarocin
Samochód stanął w płomieniach podczas kontroli drogowej. W środku było 7-letnie dziecko
Lasowiackie Serce w Obojnej. Pokazy mody, muzyka i potańcówka
Zaleszany
Lasowiackie Serce w Obojnej. Pokazy mody, muzyka i potańcówka
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
„Stalówka” pożegnała dyrektora sportowego i trenera
Stalowa Wola
„Stalówka” pożegnała dyrektora sportowego i trenera
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu