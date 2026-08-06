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Zaklików 6 sierpnia 2026

Dwaj bracia zatrzymani z marihuaną i nielegalnymi papierosami

Wspólny patrol policjantów, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymał dwóch mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Mundurowi zabezpieczyli marihuanę oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do interwencji doszło w ubiegłym tygodniu podczas działań prowadzonych na terenach kolejowych i w ich okolicy. Uwagę patrolu policji z Zaklikowa zwrócił samochód zaparkowany na leśnej drodze. Siedzący za kierownicą 24-latek na widok mundurowych wyraźnie się zdenerwował. Gdy funkcjonariusze podeszli do auta, wyczuli zapach marihuany.

Mężczyzna dobrowolnie wydał posiadany susz roślinny. Policjanci zatrzymali go, a następnie przeszukali jego miejsce zamieszkania. Tam znaleźli kolejne porcje marihuany.

Na tym interwencja się nie zakończyła. Podczas przeszukania pokoju należącego do 38-letniego brata zatrzymanego funkcjonariusze natrafili na woreczek z suszem roślinnym oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy. Również on został zatrzymany.

Jak informuje policja, obaj mężczyźni przyznali, że zabezpieczone narkotyki i papierosy należały do nich. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Źródło KPP Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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