Dwaj bracia zatrzymani z marihuaną i nielegalnymi papierosami

Do interwencji doszło w ubiegłym tygodniu podczas działań prowadzonych na terenach kolejowych i w ich okolicy. Uwagę patrolu policji z Zaklikowa zwrócił samochód zaparkowany na leśnej drodze. Siedzący za kierownicą 24-latek na widok mundurowych wyraźnie się zdenerwował. Gdy funkcjonariusze podeszli do auta, wyczuli zapach marihuany.

Mężczyzna dobrowolnie wydał posiadany susz roślinny. Policjanci zatrzymali go, a następnie przeszukali jego miejsce zamieszkania. Tam znaleźli kolejne porcje marihuany.

Na tym interwencja się nie zakończyła. Podczas przeszukania pokoju należącego do 38-letniego brata zatrzymanego funkcjonariusze natrafili na woreczek z suszem roślinnym oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy. Również on został zatrzymany.

Jak informuje policja, obaj mężczyźni przyznali, że zabezpieczone narkotyki i papierosy należały do nich. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Źródło KPP Stalowa Wola