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Harasiuki 5 sierpnia 2026

Dwaj bracia poszukiwani przez sąd zatrzymani w gminie Harasiuki

Dwóch braci z gminy Harasiuki, poszukiwanych przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju, zatrzymali dzielnicowi z Rudnika nad Sanem i Ulanowa. Starszy z mężczyzn był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu, natomiast młodszy trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zastępczą karę pozbawienia wolności.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do zatrzymania doszło 3 sierpnia na terenie jednej z posesji w gminie Harasiuki. Policjanci ustalili wcześniej, gdzie mogą przebywać poszukiwani mężczyźni.

Podczas legitymowania okazało się, że 44-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju w celu ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych. Jego 29-letni brat również figurował w policyjnych bazach. W jego przypadku sąd wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie ma odbyć 60 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

29-latek został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego. Z kolei informacje dotyczące miejsca pobytu jego starszego brata zostaną przekazane do sądu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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