Dwaj bracia poszukiwani przez sąd zatrzymani w gminie Harasiuki

Do zatrzymania doszło 3 sierpnia na terenie jednej z posesji w gminie Harasiuki. Policjanci ustalili wcześniej, gdzie mogą przebywać poszukiwani mężczyźni.

Podczas legitymowania okazało się, że 44-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju w celu ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych. Jego 29-letni brat również figurował w policyjnych bazach. W jego przypadku sąd wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie ma odbyć 60 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

29-latek został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego. Z kolei informacje dotyczące miejsca pobytu jego starszego brata zostaną przekazane do sądu.