11 grudnia 2025

Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni

W środę ligowe mecze rozegrali koszykarze SMS Kuźnia Koszykówki i Stali Stalowa Wola w rozgrywkach U-17 i U-19. Dwa spotkania zakonczyli zwyciestwami. Stal w pełni wykorzystała atut swojego parkietu, pokonując zespoły KKK MOSiR Krosno. Kuźnia Koszykówki przegrała na wyjeździe z Lublinianką (U-17) i u siebie z Sokołem Łańcut (U-19).