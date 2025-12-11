Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni

U-19
LUBLINIANKA KUL BASKET LUBLIN - SMS KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 86:70 (20:14, 29:21, 13:24, 24:11)
KK: Dziechciarz 31 (3x3), Witych 21 (1x3), Allagapen 7 (1x3), Turek 6, Pawusiak 3, Karwas 2, Siudzik, Rogała, Fabianowski.
Dla Lublinianki najwięcej: Futrzyński 22 (4x3), Kawęcki 19 (2x3), Horyslavets 15 (1x3).
STAL STALOWA WOLA - KKK MOSiR KROSNO 77:68 (22:21, 20:17, 21:14, 14:16)
STAL: S.Zając 22, B.Malecki 20, Malynovskyi 11, Baran 9, Mucha 6, Błyskal 5, Skuciński 4, Domański, Kędra, Frankiewcz, Rycerz, Zakrzewski.
Dla KKK najwięcej: Czarnowski 19, Chruściel 16, Zaprzała 11.
U-17
SMS KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - PGE AK SOKÓŁ ŁAŃCUT 51:60 (15:13, 15:13, 12:15, 9:19
KK: Pomarenko 18 (2x3), Wilk 15 (2x3), Otto 7 (1x3), Szeliga 6. Siudzik 3, Wilczak 2, Mizera, Wyka, B.Skrzypczak, Jędral, T.Faraś, Pachla.
Dla Sokoła najwięcej: Seroka 19 (3x3), Pietrzak 10, Jurek 8.
STAL STALOWA WOLA - KK MOSiR KROSNO 108:79 (35:24, 20:18, 25:12, 28:25)
STAL: Malynovskyi 33, Błyskal 18, Skuciński 17, B.Malecki 13, Kędra 6, Frankuiewcz 5, Domański 5, Czerwonka 4, Dziura 3, K.Faraś 2, Zawisza 2, Skiba.
Dla KKK najwięcej: Guzek 22, Zaprzała 20, Dudek 12.
