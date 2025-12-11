Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
Z prawej Bartłomiej Malecki (Stal) , z lewej Jakub Bąbel (KKK MOSiR Krosno)
5.0 / 5
Stalowa Wola 11 grudnia 2025

Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni

W środę ligowe mecze rozegrali koszykarze SMS Kuźnia Koszykówki i Stali Stalowa Wola w rozgrywkach U-17 i U-19. Dwa spotkania zakonczyli zwyciestwami. Stal w pełni wykorzystała atut swojego parkietu, pokonując zespoły KKK MOSiR Krosno. Kuźnia Koszykówki przegrała na wyjeździe z Lublinianką (U-17) i u siebie z Sokołem Łańcut (U-19).

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

U-19
LUBLINIANKA KUL BASKET LUBLIN - SMS KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 86:70 (20:14, 29:21, 13:24, 24:11)
KK: Dziechciarz 31 (3x3), Witych 21 (1x3), Allagapen 7 (1x3), Turek 6, Pawusiak 3, Karwas 2, Siudzik, Rogała, Fabianowski.
Dla Lublinianki najwięcej: Futrzyński 22 (4x3), Kawęcki 19 (2x3), Horyslavets 15 (1x3).

STAL STALOWA WOLA - KKK MOSiR KROSNO 77:68 (22:21, 20:17, 21:14, 14:16)
STAL: S.Zając 22, B.Malecki 20, Malynovskyi 11, Baran 9, Mucha 6, Błyskal 5, Skuciński 4, Domański, Kędra, Frankiewcz, Rycerz, Zakrzewski.
Dla KKK najwięcej: Czarnowski 19, Chruściel 16, Zaprzała 11.

U-17
SMS KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - PGE AK SOKÓŁ ŁAŃCUT 51:60 (15:13, 15:13, 12:15, 9:19
KK: Pomarenko 18 (2x3), Wilk 15 (2x3), Otto 7 (1x3), Szeliga 6. Siudzik 3, Wilczak 2, Mizera, Wyka, B.Skrzypczak, Jędral, T.Faraś, Pachla.
Dla Sokoła najwięcej: Seroka 19 (3x3), Pietrzak 10, Jurek 8.

STAL STALOWA WOLA - KK MOSiR KROSNO 108:79 (35:24, 20:18, 25:12, 28:25)
STAL: Malynovskyi 33, Błyskal 18, Skuciński 17, B.Malecki 13, Kędra 6, Frankuiewcz 5, Domański 5, Czerwonka 4, Dziura 3, K.Faraś 2, Zawisza 2, Skiba.
Dla KKK najwięcej: Guzek 22, Zaprzała 20, Dudek 12.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Stalowa Wola
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
Nisko
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
Stalowa Wola
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Stalowa Wola
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Master Roku 2025 – dziesięciu pasjonatów, którzy udowadniają, że sport nie ma wieku. Poznaj nominowanych!
Stalowa Wola
Master Roku 2025 – dziesięciu pasjonatów, którzy udowadniają, że sport nie ma wieku. Poznaj nominowanych!
Talent Roku 2025 – pięć młodych sportowych pereł Stalowej Woli. Poznaj nominowanych!
Stalowa Wola
Talent Roku 2025 – pięć młodych sportowych pereł Stalowej Woli. Poznaj nominowanych!
Trener Roku 2025 – pięciu szkoleniowców, którzy tworzą sportowe sukcesy Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trener Roku 2025 – pięciu szkoleniowców, którzy tworzą sportowe sukcesy Stalowej Woli
Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w 2025 Roku – poznaj 20 wyjątkowych kandydatów! Rusza głosowanie Czytelników
Stalowa Wola
Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w 2025 Roku – poznaj 20 wyjątkowych kandydatów! Rusza głosowanie Czytelników
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu