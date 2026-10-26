Potrącenie w Pysznicy, zderzenie w Stalowej Woli

Pierwsze miało miejsce w piątek, 23 października, tuż przed godz. 14 w Pysznicy. Według wstępnych ustaleń policjantów kobieta kierująca toyotą, skręcając w lewo, potrąciła chłopca jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko przewieziono do szpitala.

W niedzielę przed godz. 19 doszło do kolejnego zdarzenia, tym razem w Stalowej Woli, na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Komisji Edukacji Narodowej. Kierowca volkswagena wjechał na skrzyżowanie, korzystając z zielonej strzałki zezwalającej na warunkowy skręt, i zderzył się z rowerzystką. Z ustaleń policji wynika, że kobieta jechała prawidłowo. Została przewieziona do szpitala.

Na miejscu obu zdarzeń pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny. Funkcjonariusze apelują o ostrożność.

Źródło: KPP Stalowa Wola