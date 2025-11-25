Dwa spektakle, jedna scena

O godz. 19.00 wystawiona zostanie sztuka „Drugi głos” inspirowana opowiadaniem Karola Sidona „Mamusia śpiewa drugim głosem”. Twórcy spektaklu próbują na scenie wrócić do utraconego dzieciństwa, przywołać wspomnienia oraz symbolicznie pogodzić przeszłość z przyszłością.

Drugi punkt programu rozpocznie się o godz. 20.15. Publiczność obejrzy przedstawienie „Wszyscy niestety normalni” według tekstów Marii Czubaszek. To pełna humoru i przewrotności opowieść o „nienormalności”, która okazuje się… całkiem normalna. Absurdalne dialogi, zaskakujące sceny i lekko groteskowy klimat są znakiem rozpoznawczym tego spektaklu.

Bilety na każdy z przedstawień kosztują 15 zł.

Organizatorzy zachęcają, by spędzić ten wieczór w towarzystwie dobrej literatury, teatralnej energii i znakomitych aktorów Teatru Okna.