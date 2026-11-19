Utrudnienia są związane z prowadzoną inwestycją kolejową na trasie Stalowa Wola - Tarnobrzeg - Sandomierz - Ocice - Padew.

Pierwsze zamknięcie nastąpi o godz. 9 w Turbi. Nie będzie można przejechać przez przejazd kolejowy w ciągu ulicy ks. Albina Blajera.

Tego samego dnia od godz. 9 zamknięty zostanie również przejazd kolejowy przy ulicy Centralnej w Agatówce.

Na razie nie podano terminu ponownego otwarcia obu przejazdów. Informacje w tej sprawie mają być przekazywane na bieżąco.

Kierowcy powinni uwzględnić utrudnienia podczas planowania podróży, zachować ostrożność i zwracać uwagę na obowiązujące oznakowanie.