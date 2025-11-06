Miesięcznik
MZK
Stalowa Wola 6 listopada 2025

Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli

Zakończył się tegoroczny sezon stalowowolskiego roweru miejskiego. Miłośnicy dwóch kółek po raz kolejny udowodnili, że ten ekologiczny środek transportu cieszy się niesłabnącą popularnością. W sezonie 2025 użytkownicy miejskich jednośladów pokonali łącznie ponad 152 tysiące kilometrów, a rowery wypożyczono aż 63 631 razy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do grona rowerzystów dołączyło w tym roku 1 333 nowych użytkowników, a całkowita liczba zarejestrowanych w systemie wzrosła do 12 580 osób. Średnio każdego dnia odnotowywano blisko 300 wypożyczeń, a łączny czas przejazdów przekroczył 1,4 miliona minut. Średnia prędkość przejazdów wyniosła 9 km/h.

Gdzie najchętniej wypożyczano rowery?

Największym zainteresowaniem wśród użytkowników cieszyły się stacje:

- Rondo KEN,

- Bazylika,

- Hala Targowa,

- ul. M. Siedlanowskiego,

- Park Miejski.

Najwięcej wypożyczeń tradycyjnie odnotowano w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy pogoda sprzyjała rowerowym przejażdżkom.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

