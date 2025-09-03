Miesięcznik
Spotkanie z Dudą
Stalowa Wola 3 września 2025

Dwa finały Hani Krzysztoń w Krakowie

W ostatni weekend na kortach KKT Olsza Kraków rozgrywany był memoriał Ernesta Wittmanna będący Ogólnopolskim Turniejem Kwalifikacyjnym Młodziczek i Młodzików do lat 14. Świetnie spisała się Hanna Krzysztoń z MKT Stalowa Wola, która dotarła do finału gry pojedynczej i finału gry podwójnej - wspólnie ze swoją koleżanką klubową, Marią Cisłak.

Fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli

Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli reprezentowały w Krakowie trzy zawodniczki: Marta Szeliga, Alisha Sharma, Maria Cisłak i Hanna Krzysztoń. I tylko Hani udało się „wydostać” z grupy i walczyć o miejsca 1-8 systemem pucharowym. O sporym natomiast niedosycie, ale też pechu, mogła powiedzieć Marta, która rywalizowała w grupie C. Tenisistka MKT odniosła dwa zwycięstwa, nad Klarą Zagórską z Górnika Bytom 6:4, 7:5 i nad Leną Hendigery z Warszawianki 6:0, 6:0. Przegrała z Anną Kruża z Akademii Tenisowej w Zabrzu 2:6, 2:6. Po rozegraniu wszystkich spotkań w tej grupie, okazało się, że trzy zawodniczki mają po dwie wygrane i trzeba było sporządzić dodatkową tabelę, aby ustalić kolejność. Z pierwszego miejsca awansowała Kruża, a z drugiego Jeziorska, Marta zajęła miejsce trzecie…

W grupie B rozpoczęła turniejowe zmagania Maria Cisłak. Zagrała trzy znakomite, trzysetowe mecze, ale nie awansowała. Katarzynie Lis z Advantage Bielsko-Biała uległa 1:6, 6:4, 6:10, Sofii Lis z Olszy Kraków 4:6, 6:4, 10:12, natomiast Zuzannę Grygoyć z Akademi Tenisowej Zabrze pokonała 6:4, 4:6, 10:6.Z ostatniej grupy - grupy D z pierwszego miejsca, z kompletem trzech zwycięstw, awansowała Serafima Kapushkina z Mery Warszawa, a z drugiego Hania Krzysztoń. Nasza tenisistka przegrała z warszawianką 0:6, 0:6 i wygrała z Wiktorią Jeziorską z Poniatowej 6:4, 6:3 oraz ze swoją koleżanką klubową, Alishą Sharma 4:6, 6:2, 10:8 - z Kapushkiną Alisha przegrała 2:6, 3:6, a z Jeziorską 0:6, 0:6.

W drabince pucharowej Hanna Krzysztoń trafiła w pierwszym meczu na Katarzynę Listwan z Advantage Bielsko-Biała i po pięknym, pełnym zwrotów spotkaniu, wygrała 2:6, 6:2, 10:8. Również półfinałowe jej spotkanie z Sofią Lis dostarczyło widowni sporo emocji. Pierwszego seta wygrała zawodniczka z Bielska-Białej 6:3, ale dwa następne należały do Hanny Krzysztoń. 6:2, 10:0 i finał! Rywalką Hani w walce o pierwsze miejsce była Karolina Pitry z SCT Pszczyna, która w półfinale wyeliminowała Kapushkinę 6:4, 6:3.

Także po spotkaniu finałowym mogła wznieść w górę ręce. Pokonała Hanię Krzysztoń 6:4, 6:0. Tenisistka MKT Stalowa Wola dotarła także do finału gry deblowej, wspólnie ze swoją koleżanką z klubu, Marią Cisłak. W półfinale pokonały Karpushkinę i Lis 6:2, 7:5, a w finale przegrały z Pitry/Listwan 3:6, 3:6.

