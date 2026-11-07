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Pysznica 7 listopada 2026

Dwa dni patriotycznych uroczystości w Pysznicy

Mieszkańcy gminy Pysznica będą mogli wspólnie świętować 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gminne obchody zaplanowano na 10 i 11 listopada. W programie znalazły się uroczystości szkolne, msza święta, złożenie kwiatów oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Świętowanie rozpocznie się 10 listopada o godz. 17 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Odbędzie się tam uroczysta wieczornica przygotowana przez nauczycieli i uczniów.

Główne uroczystości zaplanowano na 11 listopada. O godz. 15 w kościele parafialnym w Pysznicy odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy złożą wieńce pod krzyżem na placu przykościelnym i wspólnie odśpiewają hymn państwowy.

Na godz. 16.15 zaplanowano spotkanie pod hasłem „Razem dla Niepodległej”. Przy ognisku, na placu przy Zabytkowej Plebanii w Pysznicy, mieszkańcy będą mogli wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. W wydarzeniu wezmą udział artyści z Domu Kultury w Pysznicy, Pysznicka Orkiestra Dęta oraz Grupa Rekonstrukcyjna Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939”.

Do udziału w obchodach zapraszają wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz oraz dyrektor Domu Kultury Grzegorz Węglarz.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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