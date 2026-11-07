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Nisko 7 listopada 2026

Dwa dni obchodów Święta Niepodległości w Nisku

W Nisku obchody Narodowego Święta Niepodległości potrwają dwa dni. Uroczystości związane ze 108. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zaplanowano na 10 i 11 listopada. Organizatorzy przygotowali program, w którym nie zabraknie wojskowej oprawy, patriotycznego przemarszu i wspólnego śpiewania.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pierwsza część obchodów odbędzie się we wtorek, 10 listopada. O godz. 17 na placu apelowym Garnizonu Nisko rozpocznie się msza polowa. Po niej uczestnicy, z pochodniami, przejdą na plac Wolności. W przemarszu wezmą udział żołnierze, orkiestra wojskowa z Rzeszowa, mażoretki NCK „Sokół” oraz harcerze.

Na Placu Wolności o godz. 18 zaplanowano oficjalną część uroczystości. Będzie podniesienie flagi państwowej, złożenie zniczy pod Pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich oraz odczytanie obwieszczenia Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej z 10 listopada 1918 roku.

W programie znalazły się również defilada wojskowa, rozpalenie ogniska patriotycznego i poczęstunek przygotowany przez kuchnię garnizonową. Wieczór zakończy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem zespołu Saper Band, Studium Wokalnego NCK „Sokół” i harcerzy.

11 listopada uroczystości w centrum miasta

W Narodowe Święto Niepodległości mieszkańcy spotkają się o godz. 12 w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Zostanie tam odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy złożą kwiaty pod Tablicą Katyńską i Tablicą Żołnierzy Armii Krajowej.

Następnie odbędzie się przemarsz na plac Wolności. Główna część uroczystości rozpocznie się tam o godz. 13.15. W programie przewidziano podniesienie flagi państwowej, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich, apel pamięci oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Będzie też salwa honorowa i występ mażoretek NCK „Sokół”.

Do udziału w uroczystościach zapraszają przedstawiciele samorządu oraz wojska. Obchody organizują wspólnie Gmina i Miasto Nisko, Powiat Niżański, 18. Pułk Saperów i 3. Niżański Batalion Inżynieryjny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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