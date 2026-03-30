Duża frekwencja na Jarmarku Wielkanocnym w Rozwadowie

W niedzielne popołudnie 29 marca rynek w Rozwadowie wypełnił się mieszkańcami i gośćmi, którzy licznie przybyli na Jarmark Wielkanocny. Choć słońce tylko momentami przebijało się przez chmury, pogoda sprzyjała spacerom i wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od godzin wczesnopopołudniowych można było zauważyć wzmożony ruch w okolicach rynku. Stoiska z rękodziełem, regionalnymi przysmakami i świątecznymi dekoracjami cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawcy oferowali m.in. tradycyjne wypieki, ozdoby wielkanocne oraz ręcznie wykonywane upominki. Wielu odwiedzających podkreślało, że to dobra okazja, by kupić coś unikatowego i jednocześnie wesprzeć lokalnych twórców.

Dużą popularnością cieszyły się także warsztaty rodzinne. Dzieci wraz z rodzicami chętnie angażowały się w tworzenie świątecznych ozdób, co dla wielu było nie tylko zabawą, ale i sposobem na wspólne spędzenie czasu.

Na scenie przez całe popołudnie trwał program artystyczny. Publiczność mogła posłuchać kapel ludowych, obejrzeć widowisko obrzędowe oraz koncert orkiestry. Występy spotykały się z ciepłym przyjęciem - nie brakowało braw i uśmiechów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się elementy folklorystyczne, które wprowadzały w prawdziwie wielkanocny klimat.

Frekwencja dopisała - rynek przez kilka godzin tętnił życiem. Mimo że aura nie była idealnie słoneczna, nie przeszkodziło to mieszkańcom w licznych odwiedzinach i korzystaniu z przygotowanych atrakcji.

