Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 1 stycznia 2026

Dumny jak Rozwadowianin

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN przygotowała prawdziwą rewolucję w polskiej pisowni. Nowe zasady zaczynają obowiązywać od dziś, czyli od 1 stycznia 2026 r. Ostatni raz tak duże zmiany w ortografii i interpunkcji były wprowadzane przed drugą wojną.

Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Profesorowie od języka polskiego nowe zasady pisowni mieli już przygotowane 1,5 roku temu, zaczęliśmy się nimi przejmować na chwilę przed terminem ich wejścia w życie. A przejmować jest się czym. Nowe reguły pisowni polskiej mają ją ułatwić i pozbawić sporej porcji wyjątków. Wyjątkowość ortograficznej reformy podnosi jeszcze wydanie – pierwszy raz w historii RJP! – całościowego zbioru reguł ortograficznych i interpunkcyjnych „Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”.

Od 1 stycznia pisanie stalowowolanin o mieszkańcu Stalowej Woli będzie błędem. Z nowym rokiem mieszkaniec młodego miasta nad dolnym Sanem będzie Stalowowolaninem. Nie tylko mieszczanie zostaną docenieni wielką literą, bo też zaszczytu tego dostąpią mieszkańcy osiedli, wsi i osad. Tak więc człowiek mieszkający przy ul. Mieszka I w Stalowej Woli to Rozwadowianin, a przy ul. Wolności we wsi posadowionej na prawym brzegu Sanu to Pyszniczanin. Rada dopuszcza wybór między wielką i małą literą w przypadku nazw etnicznych. Nie będzie więc problemu z Francuzem, o którym totumfacko zechcemy napisać żabojad albo Żabojad, czy też angol albo Angol, w przypadku Anglika.

Ponieważ zmiany są bardziej, niż rewolucyjne Rada JP przygotowuje się do wydania nowego „Słownika ortograficznego”, który będzie zawierał 100 tys. haseł. Będzie dostępny za darmo w formie papierowej papierowej i elektronicznej. Wersja drukowana będzie dostępna najwcześniej pod koniec 2026 r. Kto więc zechce przygotować się na majowe Dyktando „Gżegżółki”, siłą rzeczy będzie musiał sięgnąć po aplikację elektroniczną.

