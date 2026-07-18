Duma Niska nie zawodzi. Katarzyna Jakubek z dwoma medalami mistrzostw Polski!

W rywalizacji indywidualnej kobiet strażaczka z Niska zdobyła brązowy medal, ustępując jedynie Martynie Świerczyk z KP PSP Ostrów Wielkopolski oraz Beacie Kuriacie-Świderskiej z KW PSP we Wrocławiu. Jeszcze większy sukces odniosła w konkurencji tandemów kobiet, gdzie wspólnie z asp. Małgorzatą Kołodziej z KM PSP w Tarnobrzegu sięgnęła po złoty medal i tytuł mistrzyń Polski. O zwycięstwie zdecydowały doskonałe przygotowanie, szybkość oraz świetna współpraca na niezwykle wymagającym torze przeszkód.

Rzeszowskie mistrzostwa zgromadziły blisko 200 strażaków z całej Polski. Zawodnicy rywalizowali w pełnym umundurowaniu bojowym i aparatach ochrony dróg oddechowych, ważących łącznie blisko 30 kilogramów. Trasa odwzorowywała rzeczywiste działania ratowniczo-gaśnicze i obejmowała m.in. wniesienie sprzętu na wieżę, wyważanie drzwi przy użyciu młota oraz ewakuację 80-kilogramowego manekina. Zawody wymagają nie tylko siły i wytrzymałości, ale także doskonałej techniki i odporności psychicznej.

To kolejny znakomity wynik Katarzyny Jakubek w ostatnich tygodniach. 27 czerwca 2026 roku podczas prestiżowych zawodów FireFit Championships Poland, rozegranych na Lotnisku Chopina w Warszawie, strażaczka z Niska zdobyła dwa złote medale – triumfowała zarówno w rywalizacji indywidualnej kobiet, jak i w kategorii tandemów mix.

Kilka miesięcy wcześniej odniosła również sukces na arenie międzynarodowej. Podczas 14. Berlin Firefighter Stairrun mł. asp. Katarzyna Jakubek wraz ze str. Piotrem Bałutem z KP PSP w Łańcucie wywalczyła tytuł wicemistrzów Europy w kategorii MIX, rywalizując z najlepszymi strażakami z całego kontynentu.

Seria medali zdobywanych przez strażaczkę z Niska pokazuje, że należy ona do grona najbardziej utytułowanych zawodniczek specjalizujących się w strażackich konkurencjach sportowych. Jej kolejne sukcesy są nie tylko powodem do dumy dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku, ale także doskonałą promocją regionu na krajowych i międzynarodowych arenach sportu pożarniczego.