Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Katarzyna Jakubek (z prawej) i Małgorzata Kołodziej (fot. Sebastian Stankiewicz - Biuro Prasowe IMWP)
0.0 / 5
18 lipca 2026

Duma Niska nie zawodzi. Katarzyna Jakubek z dwoma medalami mistrzostw Polski!

Mł. asp. Katarzyna Jakubek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku po raz kolejny potwierdziła, że należy do ścisłej czołówki strażaków-sportowców w Polsce i Europie. Tym razem wywalczyła dwa medale podczas VI Mistrzostw Polski o tytuł Najtwardszego Strażaka, które w dniach 4–5 lipca odbyły się w Rzeszowie.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W rywalizacji indywidualnej kobiet strażaczka z Niska zdobyła brązowy medal, ustępując jedynie Martynie Świerczyk z KP PSP Ostrów Wielkopolski oraz Beacie Kuriacie-Świderskiej z KW PSP we Wrocławiu. Jeszcze większy sukces odniosła w konkurencji tandemów kobiet, gdzie wspólnie z asp. Małgorzatą Kołodziej z KM PSP w Tarnobrzegu sięgnęła po złoty medal i tytuł mistrzyń Polski. O zwycięstwie zdecydowały doskonałe przygotowanie, szybkość oraz świetna współpraca na niezwykle wymagającym torze przeszkód.

Rzeszowskie mistrzostwa zgromadziły blisko 200 strażaków z całej Polski. Zawodnicy rywalizowali w pełnym umundurowaniu bojowym i aparatach ochrony dróg oddechowych, ważących łącznie blisko 30 kilogramów. Trasa odwzorowywała rzeczywiste działania ratowniczo-gaśnicze i obejmowała m.in. wniesienie sprzętu na wieżę, wyważanie drzwi przy użyciu młota oraz ewakuację 80-kilogramowego manekina. Zawody wymagają nie tylko siły i wytrzymałości, ale także doskonałej techniki i odporności psychicznej.

To kolejny znakomity wynik Katarzyny Jakubek w ostatnich tygodniach. 27 czerwca 2026 roku podczas prestiżowych zawodów FireFit Championships Poland, rozegranych na Lotnisku Chopina w Warszawie, strażaczka z Niska zdobyła dwa złote medale – triumfowała zarówno w rywalizacji indywidualnej kobiet, jak i w kategorii tandemów mix.

Kilka miesięcy wcześniej odniosła również sukces na arenie międzynarodowej. Podczas 14. Berlin Firefighter Stairrun mł. asp. Katarzyna Jakubek wraz ze str. Piotrem Bałutem z KP PSP w Łańcucie wywalczyła tytuł wicemistrzów Europy w kategorii MIX, rywalizując z najlepszymi strażakami z całego kontynentu.

Seria medali zdobywanych przez strażaczkę z Niska pokazuje, że należy ona do grona najbardziej utytułowanych zawodniczek specjalizujących się w strażackich konkurencjach sportowych. Jej kolejne sukcesy są nie tylko powodem do dumy dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku, ale także doskonałą promocją regionu na krajowych i międzynarodowych arenach sportu pożarniczego.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Barbara Cena pierwszą kobietą na czele HSW S.A.
Stalowa Wola
Barbara Cena pierwszą kobietą na czele HSW S.A.
U Wanatowiczów w ogrodzie. Raj na ziemi w Zaklikowie
Stalowa Wola
U Wanatowiczów w ogrodzie. Raj na ziemi w Zaklikowie
Jarosław Skrobacz nowym trenerem „Stalówki”
Stalowa Wola
Jarosław Skrobacz nowym trenerem „Stalówki”
Leândro oficjalnie dyrektorem sportowym Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Leândro oficjalnie dyrektorem sportowym Stali Stalowa Wola
Kto z kim w I rundzie Pucharu Polski?
Stalowa Wola
Kto z kim w I rundzie Pucharu Polski?
Jacek Garbacik na podium IX Triathlonu Sokoła
Stalowa Wola
Jacek Garbacik na podium IX Triathlonu Sokoła
Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej
Stalowa Wola
Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej
Zespół „Galopka” z USA odwiedził Nisko
Nisko
Zespół „Galopka” z USA odwiedził Nisko
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu