Pamięć o tragicznych wydarzeniach z grudnia 1981 roku znalazła swoje symboliczne miejsce także w gminie Zaleszany. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy w lokalnych szkołach sadzone są drzewa, które mają przypominać kolejnym pokoleniom o dziewięciu górnikach poległych podczas pacyfikacji kopalni Wujek.

Jedno z takich drzew posadzono w Szkole Podstawowej w Turbi. Podczas uroczystości związanych z obchodami 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przy placówce pojawił się grab. Drzewo upamiętnia dziewięciu górników zastrzelonych 16 grudnia 1981 roku przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu władzy.

Szkoła w Turbi włączyła się w akcję zainicjowaną przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Jej hasło to „45 drzew na 45. rocznicę tragicznych wydarzeń na kopalni Wujek”.

Kolejne drzewa pamięci w gminie Zaleszany

Turbia nie jest jedyną miejscowością w gminie Zaleszany, która włączyła się w tę inicjatywę. 10 listopada grab posadzono również przy Zespole Szkół w Zaleszanach. Z kolei w Skowierzynie, przy Publicznej Szkole Podstawowej, posadzono lipę drobnolistną.

W ten sposób kolejne miejsca w gminie zyskują wyjątkowe symbole pamięci historycznej. Drzewa będą przypominać mieszkańcom, uczniom i przyszłym pokoleniom o ofiarach jednej z najtragiczniejszych kart stanu wojennego.

Akcja obejmie również Stalową Wolę i Zbydniów

Na tym nie koniec. Kolejne uroczystości zaplanowano w następnych miejscowościach regionu.

25 listopada przy Zespole Szkół nr 2 w Stalowej Woli posadzony zostanie dąb czerwony. Natomiast 14 grudnia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie pojawi się klon czerwony.

Łącznie na Podkarpaciu zaplanowano posadzenie siedmiu drzew pamięci. Każde z nich będzie symbolicznym hołdem dla dziewięciu górników, którzy stracili życie podczas pacyfikacji kopalni Wujek.

Inicjatywa ma nie tylko wymiar patriotyczny, ale również edukacyjny. Posadzone drzewa staną się trwałym elementem szkolnego otoczenia i będą okazją do rozmów o historii, wolności, solidarności oraz cenie, jaką przyszło zapłacić za sprzeciw wobec komunistycznej władzy.