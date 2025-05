Drużyna dziewcząt SP w Kurzynie Średniej zwycięzcą finału wojewódzkiego Pucharu Tymbarku

Podobnie jak w roku ubiegłym, najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców trzech kategorii wiekowych: U 8, U 10 i U 12 (zwycięzcy finałów powiatowych) gościło Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.Łącznie na 23 wyznaczonych boiskach stadionu przy ul. Hutniczej, 103 drużyny walczyły o cztery miejsca premiowane występem w finale ogólnopolskim. Cztery najważniejsze finały, które decydowały o tym, kto pojedzie na finał ogólnopolski do Chorzowa, odbywały się jednocześnie na głównej płycie stadionu.Koordynatorami wojewódzkimi rozgrywek na Podkarpaciu byli: wiceprezes zarządu Podkarpackiego ZPN ds. szkolenia sportowego - Karol Wołoszyn i członek zarządu - Michał Czubat. W oficjalnym otwarciu finałowego turnieju wzięli udział: Mieczysław Golba, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zwycięzcy dwóch kategorii wiekowych U10 i U12 uzyskali prawo gry w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Chorzowie, na legendarnym Stadionie Śląskim.

W poprzedniej edycji zwycięstwa WKS Kurzyna i PSP 12 Stalowa Wola

Przed rokiem świetnie w finale wojewódzkim spisały się zespoły z naszego regionu. W kategorii U-10 pierwsze miejsce premiowane udziałem w finale ogólnopolskim zajęła PSP 12 Stalowa Wola. W meczu o 1. miejsce zespół prowadzony przez trenera Wojciecha Fabianowskiego pokonał SMS Przemyśl 4:3. Również zwycięstwem zakończyła udział w finale wojewódzkim 24. edycji Pucharu Tymbarku drużyna dziewcząt WKS Kurzyna w kategorii wiekowej U-8. Piłkarki trenera Rafała Dudka pokonały w finale PSP Krasne. Najlepszą strzelczyni turnieju została Magdalena Tryka, która w 9 meczach zdobyła 17 bramek.

Dla niektórych największym problemem jest... sukces

Trener Rafał Dudek i jego podopieczne ze Szkoły Podstawowej w Kurzynie Średniej także w tym roku okazały się bezkonkurencyjne w najmłodszej kategorii wiekowej U 8. Zakończyły turniej z kompletem zwycięstw. Zdobyły 32 bramki, straciły tylko jedną - w finałowym spotkaniu ze Skrzatkami SMS Przemyśl, zakończonym zwycięstwem 5:1. Królową strzelczyń została Kornelia Piwowar, zdobywczyni 18 bramek.

– Tak się składa, że w każdym turnieju jesteśmy drużyną, która zdobyła najwięcej bramek. Także w tym - śmieje się Rafał Dudek, opiekun zwycięskiego zespołu. – Dla wielu było zaskoczeniem, że potrafiliśmy zdominować kategorię, grając tylko siódemką dziewcząt. A ja od zawsze kieruję się zasadą, że w sporcie najważniejsza jest jakość, ale także pasja i umiejętność czerpania radości z gry, i to wszystko było widać w naszej drużynie podczas turnieju. Szkoda, że najmłodsze zwycięskie ekipy nie jadą na finał centralny, który byłby najlepszą nagrodą dla dziewczynek. Tylko, czy byłoby nas stać na taki wyjazd? Mnie osobiście jest strasznie przykro, że gmina nie potrafi docenić sukcesu dziewcząt. Dla mnie to takie… słabe. W ubiegłym roku też wygraliśmy finał wojewódzki i burmistrz obiecywał dziewczętom nagrody, których nie do dostały do dzisiaj. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że najlepiej byłoby dla gminy, żeby dzieci nie miały żadnych pasji, żeby siedziały w domu i nic nie robiły. Po prostu, najlepiej, żeby nie było niczego…

SP Kurzyna Średnia (Fot. Urząd Miejski w Stalowej Woli)

Mały finał i finał z udziałem Orlika Rudnik nad Sanem

Rafał Dudek miał także powody do satysfakcji i zadowolenia po występie drugiej swojej drużyny w finale wojewódzkim. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Kurzynie Średniej zajęły trzecie miejsce w kategorii U 12. Ich półfinałowe spotkanie z drużyną Aktywne Juniorki Borowa okrzyknięto „małym finałem”. Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu spod Mielca 3:2. W finale Aktywne Juniorki rozgromiły PSP 21 Rzeszów 9:1. Najlepszą bramkarką turnieju została wybrana Iga Zalewska z Krzyny Średniej. Trzecim zespołem z naszego regionu, który stanął na podium był UKS Orlik Rudnik nad Sanem w kategorii U 12 dziewcząt. Piłkarki Krzysztofa Gątarza rozpoczęły rywalizacją od przegranego spotkania z UKS SP Oleszyce i z tą samą drużyną spotkały się w finale i także musiały uznać jej wyższość.

– Dwa lata temu wygraliśmy w U 8, ale zwycięzcy tej kategorii kończą zmagania w Pucharze Tymbarku na etapie wojewódzkim i nie było nam dane wystąpić w finale ogólnopolskim. Teraz drogę zagrodziła nam drużyna z Oleszyc, z którą przegraliśmy w pierwszym i ostatnim meczu, więc trzeba to uszanować. Dziewczętom z Oleszyc jak najbardziej należał się awans, gratulujemy im, ale my też mamy powody do zadowolenia. Zasłużenie zajęliśmy drugie miejsce i uważam, że to duży sukces naszego Orlika, wszystkich dziewcząt, które trenują i które uczestniczyły w tej edycji Pucharu Tymbarku - powiedział opiekun zespołu z Rudnika, Krzysztof Gątarz.

Orlik Rudnik nad Sanem (Fot. Orlik Rudnik nad Sanem)

Najlepsze drużyny finału wojewódzkiego Stalowa Wola 2025

Dziewczęta

U 12: 1. Aktywne Juniorki Borowa, 2. PSP 21 Rzeszów, 3. SP KURZYNA ŚREDNIA, 4. PSP Besko.

WKS Kurzyna występowała w składzie: Iga Zalewska, Julia Maziarz, Hanna Smutek, Zofia Smutek, Karolina Mila, Barbara Karbarz, Martyna Karbarz, Gabriela Sokal, Oliwia Anders, Wiktoria Garbacz, Aleksandra Pieróg, Julia Burdzy. Trener Rafał Dudek.

Najlepsza zawodniczka Maja Seruga (Aktywne Juniorki), najlepsza strzelczyni Zuzanna Żak (PSP 21 Rzeszów), najlepsza bramkarka Iga Zalewska (SP Kurzyna Średnia).

U 10: 1. UKS SP Oleszyce, 2. ORLIK RUDNIK NAD SANEM, 3. SP Kuryłówka, 4. ZS-P Morawsko/Tuczempy.

UKS Orlik nad Sanem: Laura Lesiczka, Eliza Łach, Lena Gumulak, Magdalena Rękas, Iza Socha, Isabella Kochańczyk Irmina Zając, Paulina Dubiel. Trener i opiekun zespołu Krzysztof Gątarz.

Najlepsza zawodniczka Kornelia Powroźnik (SP Oleszyce), najlepsza strzelczyni Paulina Dubiel (Orlik Rudnik), najlepsza bramkarka Zuzanna Staroń (SP Kuryłówka).

U 8: 1. SP KURZYNA ŚREDNIA, 2. Skrzatki SMS Przemyśl, 3. SP Grodzisko Dolne, 4. Adamówka.

SP Kurzyna Średnia występowała w składzie: Nikola Barwa, Alicja Smutek, Maja Sobańska, Kornelia Piwowar, Lena Wdowik, Marcelina Burkiewicz, Lena Mścisz. Trenera Rafał Dudek.

Najlepsza zawodniczka Malwina Matysko (SMS Przemyśl), najlepsza strzelczyni Kornelia Piwowar (SP Kurzyna Średnia), najlepsza bramkarka Zofia Niedźwiedzka (SP Grodzisko Dolne).

Chłopcy

U 12: 1. SMS Stal Rzeszów, 2. SP 9 Sanok, 3. SMS Igloopol Dębica, 4. SP Wojaszówka.

Najlepszy zawodnik Łukasz Papierz (SP 9 Sanok), najlepszy strzelec Antoni Miszczyszyn (SMS Stal Rzeszów), najlepszy bramkarz Kacper Łakomy (SMS Igloopol).

U 10: 1. SMS Igloopol Dębica, 2. SP 18 Rzeszów, 3. SP 14 Krosno, 4. SP Wadowice Górne.

Najlepszy zawodnik Filip Wilczyński (SMS Igloopol Dębica), najlepszy strzelec Filip Czech (SP Wadowice Górne), najlepszy bramkarz Miłosz Leniart (SP 18 Rzeszów)

U 8: 1. SMS Igloopol Dębica, 2. SP Jawornik Polski, 3. SMS Przemyśl, 4. SP Łączki Brzeskie.

Najlepszy zawodnik Jan Szmulik (SP Jawornik Polski), najlepszy strzelec Szymon Mendalka (SMS Igloopol Dębica), najlepszy bramkarz Adam Czopik (SMS Przemyśl).