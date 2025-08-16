Drugie zwycięstwo beniaminka z Lipy. Derby ponownie dla Olimpii

Po odesłaniu do domu bez punktów drużyny z Kłyżowa na inaugurację ligowych rozgrywek, w piątek team trenerów, Adriana i Konrad Chamerów, zrobił to samo z LKS-em Brzyska Wola, wygrywając 4:1. Dwie bramki dla Czarnych zdobył Karol Chamera, po jednej Marcin Górniak i Krystian Chmiel. Goście strzelili gola po samobójczym trafieniu Dawida Kapustki.

Dużo więcej działo się w dwóch innych meczach 2. kolejki rozegranych w piątek, 15 sierpnia. W Kłyżowie San podejmował Olimpię. Przez godzinę żadnej z drużyn nie udało się umieścić piłki w bramce rywala. Wynik otworzył Dawid Mroczek, popisując się celnym uderzeniem z kilkunastu metrów. Wyrównał Oliwier Kuźniar w 78. minucie. Albert Dziura posłał piłkę pod pole karne, przejął ją Fabian Mścisz i przeprowadził indywidualną akcję lewą stroną „szesnastki”, po czym wyłożył futbolówkę wzdłuż pola bramkowego, a 17-letniemu Kuźniarowi nie wypadało zrobić nic innego, jak wpakować ją do siatki. Kilka minut później goście objęli prowadzenie. Do bitej z prawej strony pola karnego piłki wyskoczyli: Artur Kwiatkowski i Piotr Urbanik. Sędzia zaliczył trafienie „Kwiatkowi”. Obydwie drużyny kończyły mecz w „dziesiątkę”.

W Nowej Dębie gościł LZS Zdziary i po pierwszej połowie wygrywał 2:1. W 14. minucie bramkarza gospodarzy pokonał z rzutu karnego Artur Łuczak, a tuż przed przerwą drugą bramkę zdobył Adam Cichoń. Kwadrans wcześniej gola dla Stali strzelił Bartosz Mucha. Po przerwie trafiali celu już tylko miejscowi, konkretnie Amjad Shehadeh, który pokonał Patryka Drzymałę w 76. i 87. minucie.

Dzisiaj i jutro pozostałe mecze 2. kolejki:

16. sierpnia: Słowianin - Stal II (17)

17. sierpnia: Siarka II - Pogoń (11), Sokół Kamień - Unia (17), Tanew - Jeziorak (17), pauzuje Sparta.