Drugi Polak w historii jest już w kosmosie

25 czerwca, godzina 8.31. Polak po raz drugi wyrusza w kosmos

Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, wynosi na orbitę Ziemi kapsułę Crew Dragon (Załoga Smoka) z czwórką astronautów. W 14-dniowej misji, oprócz Sławosza uczestniczą jeszcze trzy osoby: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni wyprawy, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot, oraz Tibor Kapu (Węgry). Polak i Węgier pełnią funkcje specjalistów misji.

Start z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego na Florydzie przebiegł bez zakłóceń, czego nie można powiedzieć o przygotowaniach (od 29 maja termin „odpalenia” rakiety przekładano siedmiokrotnie ze względów technicznych i pogodowych).

Ok. godz. 13, w czwartek 26 czerwca, kapsuła przycumuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), krążącej ok. 400 km nad Ziemią.

Co Polak będzie robił na ISS

Na orbicie Sławosz przeprowadzi 13 eksperymentów i badań zaprojektowanych przez naszych inżynierów i naukowców w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS (z łac. ogień).

Będą one dotyczyć m.in. działania zaawansowanych jednostek AI (sztucznej inteligencji) w warunkach niskiej grawitacji, wpływu długotrwałego pobytu w kosmosie na zdrowie psychiczne człowieka, czy też wykorzystania mikroglonów w przyszłych misjach kosmicznych i medycynie kosmicznej.

Sławosz dwukrotnie połączy się też z ziemskiej orbity z polskimi uczniami, by przeprowadzić dla nich specjalne lekcje fizyki i pokazy.

Za jego lot i pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Polska zapłaciła 65 mln euro.

Przesłanie z kosmosu

- Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczy ludzi. Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was, z waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich, do zobaczenia - powiedział już po starcie Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Prawie pół wieku po Hermaszewskim

Przypomnijmy: pierwszym Polakiem w kosmosie był 47 lat temu generał-pilot Mirosław Hermaszewski († 12.12 2022). W 8-dniową misję, 37-letni wówczas major wyruszył niemal dokładnie 47 lat temu – 27 czerwca 1978 r. na pokładzie radzieckiego statku Sojuz-30, który przycumował na orbicie do naukowo-badawczej stacji Salut 6.

Polski kosmonauta 126 razy okrążył Ziemię, uczestniczył w 11 eksperymentach, fotografował też powierzchnię naszej planety, w tym Polskę.

Polonika na orbicie. I... pierogi

Dodajmy, iż na orbitę Sławosz zabrał kilkanaście przedmiotów, symbolicznych dla Polski: jej nauki, kultury i sztuki, w tym flagę naszego kraju i biało-czerwoną naszywkę ze skafandra Mirosława Hermaszewskiego z jego historycznego lotu.

Ze Sławoszem poleciały też... polskie pierogi. Oczywiście wcześniej odpowiednio przygotowane do tak specyficznej kulinarnie misji (liofilizowane, czyli zamrożone, a potem pozbawione wody).

Sławosz Uznański-Wiśniewski