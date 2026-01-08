❄️ Drugi dzień intensywnych opadów śniegu. Trudne warunki na drogach w Stalowej Woli

Mimo utrudnień pogodowych, wielu mieszkańców chwali urokliwe widoki. Zaśnieżone drzewa, białe chodniki i spokojna, zimowa aura tworzą malownicze obrazy, które chętnie uwieczniacie na zdjęciach.

Prognoza pogody — godziny i najbliższe dni

Według serwisu pogodowego Weather.com, śnieg utrzyma się dziś przez największą część dnia, a prawdopodobieństwo opadów śniegu w godzinach popołudniowych nadal jest wysokie. ❄️ Możliwe są również krótkie przerwy z zachmurzeniem i względnie suchą pogodą w drugiej części dnia.

Prognoza na najbliższe dni:

Piątek (09.01): nadal dość zimno, możliwe mniejsze opady i chmury, temperatury poniżej zera.

Sobota (10.01): możliwe przelotne śnieżyce, temperatury nadal niskie.

Niedziela (11.01): pochmurno, z możliwymi śnieżycami, nocą nadal mróz.

Kolejne dni: chmury i przelotne opady śniegu, a temperatury raczej wokół i nieco poniżej zera — śnieg może utrzymywać się jeszcze kilka dni.

Warunki pogodowe mogą jeszcze dawać się we znaki kierowcom i pieszym przez najbliższe dni — zarówno rano, jak i popołudniami warto zachować ostrożność na drogach.