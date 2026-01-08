Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
0.0 / 5
Stalowa Wola 8 stycznia 2026

❄️ Drugi dzień intensywnych opadów śniegu. Trudne warunki na drogach w Stalowej Woli

Stalowa Wola dziś obudziła się pod grubszą warstwą śniegu niż dzień wcześniej. Opady utrzymują się już drugi dzień z rzędu, a biała pokrywa systematycznie przybywa. Ulice, chodniki i całe osiedla są zasypane, co znacząco utrudnia poruszanie się po mieście. Kierowcy i piesi muszą dziś uważać: warunki na drogach są trudne, ślisko i momentami niebezpiecznie.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Mimo utrudnień pogodowych, wielu mieszkańców chwali urokliwe widoki. Zaśnieżone drzewa, białe chodniki i spokojna, zimowa aura tworzą malownicze obrazy, które chętnie uwieczniacie na zdjęciach.

Prognoza pogody — godziny i najbliższe dni

Według serwisu pogodowego Weather.com, śnieg utrzyma się dziś przez największą część dnia, a prawdopodobieństwo opadów śniegu w godzinach popołudniowych nadal jest wysokie. ❄️ Możliwe są również krótkie przerwy z zachmurzeniem i względnie suchą pogodą w drugiej części dnia.

Prognoza na najbliższe dni:

  • Piątek (09.01): nadal dość zimno, możliwe mniejsze opady i chmury, temperatury poniżej zera.

  • Sobota (10.01): możliwe przelotne śnieżyce, temperatury nadal niskie. 

  • Niedziela (11.01): pochmurno, z możliwymi śnieżycami, nocą nadal mróz. 

  • Kolejne dni: chmury i przelotne opady śniegu, a temperatury raczej wokół i nieco poniżej zera — śnieg może utrzymywać się jeszcze kilka dni.

Warunki pogodowe mogą jeszcze dawać się we znaki kierowcom i pieszym przez najbliższe dni — zarówno rano, jak i popołudniami warto zachować ostrożność na drogach.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Kamila Guczał zastapiła Mariusza Stasiaka na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kamila Guczał zastapiła Mariusza Stasiaka na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli
Zaklikowskie kolędowanie
Zaklików
Zaklikowskie kolędowanie
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Rudnik nad Sanem
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach
Nisko
Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach
Miłosz przywitał 2026 rok w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Miłosz przywitał 2026 rok w Stalowej Woli
2025 rokiem aktywności i nowych inicjatyw w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
2025 rokiem aktywności i nowych inicjatyw w stalowowolskiej bibliotece
Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych
Stalowa Wola
Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych
Anielskie Kolędowanie z sercem
Zaleszany
Anielskie Kolędowanie z sercem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu