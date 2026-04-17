Druga „Stalówka” pojedzie do Lipy, a Wichry zagoszczą w Rozwadowie

Na jaki mecz wybrać się w nadchodzący weekend? Sprawdź piłkarski rozkład jazdy w ligach prowadzonych przez podokręg Stalowa Wola. W „okręgówce” ciekawie zapowiada się mecz Czarnych Lipa - Stal II Stalowa Wola, a jeszcze goręcej powinno być w Kłyżowie w spotkaniu Sanu z Jeziorakiem.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W klasie A w grupie I nie zabraknie na pewno emocji w Żabnie, do którego przyjedzie KP Zarzecze, a więc zespół, który nie uznaje na wyjazdach… remisów. Lider ze Stanów zmierzy się z LZS-em Wola Rzeczycka, a depczący mu po piętach Junior Zakrzów podejmie Płomień Trześń.
W klasie B grupa II prowadząca Rotunda pojedzie do Kurzyny, Herosi do Glinianki, a zajmujący w tabeli trzecie miejsce San Stalowa Wola ugości Wichry Rzeczyca Długa. Jedenastka z Rozwadowa notuje świetny początek rundy rewanżowej - 4 mecze, 4 zwycięstwa, bramki 23:2 - i z całą pewnością będzie faworytem tego spotkania. Zdecydowanym…

Liga okręgowa. 20. kolejka
18 kwietnia: Stal Nowa Dęba - Olimpia Pysznica (16), Czarni Lipa - Stal II Stalowa Wola (16), Tanew Wólka Tanewska - LZS Zdziary (17), Sparta Jeżowe - Siarka II Tarnobrzeg (17).
19 kwietnia: San Kłyżów - Jeziorak Chwałowice (15), Słowianin Grębów - Pogoń Leżajsk (15), LKS Brzyska Wola - Unia Nowa Sarzyna (16.30)
Pauzuje Sokół Kamień

Klasa A. 18. kolejka
Grupa I
18 kwietnia: LZS Żabno - KP Zarzecze (16), Łęg Stany - LZS Wola Rzeczycka (16), Junior Zakrzów - Płomień Trześń (17)
19 kwietnia: Kolejarz Knapy - KS Żupawa (15), LZS Jadachy - Bukowa Jastkowice (15), Truck Kotowa Wola - Wisan Skopanie (15), Koniczynka Ocice - Strzelec Dąbrowica (15).

Grupa II. 18 kwietnia: Pogoń II Leżajsk - Jodła Przychojec (15), KS Sarzyna - Advit Łętownia (16), Sokół Hucisko - Retman Ulanów (17),
19 kwietnia: Azalia Wola Zarczycka - GKS Groble (15), Podlesianka Kamień - Czarni Sójkowa (15), Milenium Bieliny - LZS Podwolina (15), Staromieszczanka Stare Miasto - Górnovia Górno (17).

Klasa B
Grupa II. 18 kwietnia: Orzeł Rudnik nad Sanem - Tanew Harasiuki (16)
19 kwietnia: San Stalowa Wola - Wichry Rzeczyca Długa (12), Orzeł Glinianka - Herosi Krzaki-Słomiana (12), Czarni II Lipa - Jutrzenka Kopki (14), Polonia Przędzel - Huragan Zdziechowice (14), Sanna Zaklików - Lotnik Turbia (14), WKS Kurzyna - Rotunda Krzeszów (15).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

