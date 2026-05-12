Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
0.0 / 5
Nisko 12 maja 2026

„Droga życia” i życie przy drodze

Każda droga ułatwia życie, ale przy drodze budowanej życie jest trudne. Tak mają mieszkający przy ul. Głowackiego w Nisku. Ulica ta jest wjazdem na budowaną drogę wojewódzką 872.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

- Wjazd na posesję mam prawie zasypany. O hałasie nie wspomnę, ale podczas pracy różnych maszyn cały dom drży. W łazience od ścian odpadają płytki - kreśli swoje życie przy placu budowy mieszkanka Niska. Skargę kończy pytaniem: Kiedy to się skończy?

Na to pytanie znamy odpowiedź. Będzie to koniec sierpnia tego roku. Droga łącząca Nisko z Nową Dębą nazywana jest „drogą życia”. Będzie na wskroś nowoczesna, wytrzyma nacisk ciężkich maszyn i będzie drogą strategiczną dla bezpieczeństwa. To akuratnie zrozumiałe, bo połączy dwa miasta garnizonowe. Samorząd województwa, który jest inwestorem, za 32 km. nowej drogi zapłaci 213 mln. zł.

Od inwestora dowiedzieliśmy się, że „nie ma zagrożeń planu”, a to znaczy, że mieszkający przy ul. Głowackiego odetchną za kwartał. Zwrócili oni uwagę, że kilka lat temu przy ich ulicy był wymieniany chodnik, który teraz został rozebrany. - To czyste marnotrawstwo - mówi jeden z mieszkańców. Od inwestora słyszymy, że to konieczność. Chodzi głównie o nowe kanały pod chodnikiem, które są technologicznym wymogiem. W tej chwili największym wyzwaniem dla budujących nową drogę jest nowy most nad Barcówką. Na razie samochody korzystają wahadłowo z tymczasowej przeprawy i tak będzie najpóźniej do września.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Stalowa Wola
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Będzie nowy magazyn dla straży pożarnej w Stalowej Woli. Podpisano umowę
Stalowa Wola
Będzie nowy magazyn dla straży pożarnej w Stalowej Woli. Podpisano umowę
Sekundniki w Stalowej Woli jednak zostają
Stalowa Wola
Sekundniki w Stalowej Woli jednak zostają
Renata Przemyk gwiazdą Nocy Muzeów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Renata Przemyk gwiazdą Nocy Muzeów w Stalowej Woli
Srebrna sztafeta Stali
Stalowa Wola
Srebrna sztafeta Stali
Ukradł alkohol i pobił pracownika ochrony
Stalowa Wola
Ukradł alkohol i pobił pracownika ochrony
47-latek poszukiwany za oszustwa zatrzymany w Stalowej Woli
Stalowa Wola
47-latek poszukiwany za oszustwa zatrzymany w Stalowej Woli
Zasłużony proboszcz odchodzi na emeryturę
Stalowa Wola
Zasłużony proboszcz odchodzi na emeryturę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu