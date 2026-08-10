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Krzeszów 10 sierpnia 2026

Droga w Kustrawie zostanie przebudowana

Droga powiatowa Kustrawa-Bystre zostanie przebudowana. Inwestycja obejmie blisko 800-metrowy odcinek, a prace mają potrwać trzy miesiące.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowa na realizację zadania została podpisana 6 sierpnia. Wykonawcą będzie firma Molter z Głogowa Małopolskiego.

Prace obejmą m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni asfaltowej. Powstanie również peron przystankowy, a droga zostanie wyposażona w nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo.

W ramach inwestycji zaplanowano także oczyszczenie i wyprofilowanie rowów oraz wykonanie poboczy z kruszywa.

Koszt przebudowy wyniesie 955 732,09 zł. Pieniądze na inwestycję pochodzą z budżetów Powiatu Niżańskiego i Gminy Krzeszów.

- Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1074R w Kustrawie to kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Ta potrzebna inwestycja nie tylko usprawni lokalny ruch, ale również wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej Powiatu Niżańskiego. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania i proszę kierowców o wyrozumiałość na czas trwania prac dotyczących tego odcinka drogi – podsumował Starosta Niżański - Robert Bednarz.

Prace mają zakończyć się w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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