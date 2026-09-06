Droga Ulanów–Rudnik będzie zamknięta. Utrudnienia już od poniedziałku

Utrudnienia mają związek z przebudową drogi powiatowej nr 1060R Ulanów–Rudnik i planowanymi robotami bitumicznymi.

Od poniedziałku, 7 września, do wtorku, 8 września, włącznie całkowicie zamknięty będzie odcinek drogi w Rudniku nad Sanem – do ronda w kierunku Przędzela.

Następnie, od środy, 9 września, do czwartku, 10 września, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ronda w Przędzlu.

Na czas całkowitego zamknięcia drogi zostaną wyznaczone objazdy zgodne z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. Starostwo Powiatowe w Nisku apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Pierwszy etap utrudnień, obejmujący zamknięcie odcinka od ronda w Przędzlu do mostu w kierunku Ulanowa, został przeprowadzony w piątek, 4 września.