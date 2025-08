Droga przez Kończyce gotowa

W ramach prac droga została poszerzona z 5 do 5,5 metra, ułożono nową nawierzchnię, wykonano utwardzone pobocza, odwodnienie, zjazdy z kruszywa, a także elementy zwiększające bezpieczeństwo, jak bariery ochronne i przebudowane przepusty. Realizacja była możliwa dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 mln 159 tys. zł, z czego 5 proc. stanowił wkład własny Powiatu Niżańskiego.

– Jest to pewnego rodzaju kontynuacja tego, co się wydarzyło w latach wcześniejszych. Ta droga Rudnik–Kończyce była realizowana w kilku etapach. Najważniejszy był etap przez miasto w Rudniku i później etap łączący przez las, który był rozbity na kilka etapów. Dzisiaj możemy powiedzieć, że cały odcinek jest w odpowiednim standardzie. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji zadania – powiedział starosta niżański Robert Bednarz.

Szczególne podziękowania skierował do posła Rafała Webera, który odegrał istotną rolę w pozyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji.

– To jest jedna z wielu inwestycji, które w ostatnich latach miała miejsce na terenie powiatu niżańskiego. W zasadzie co roku spotykaliśmy się kilka razy na tego typu wydarzeniach i podziwialiśmy inwestycje, które zostały wykonane. Podziwialiśmy to, że te drogi w każdym zakątku ziemi niżańskiej są bezpieczne, komfortowe i wygodne. Bo o to chodzi w inwestycjach drogowych, aby zapewnić te trzy główne funkcje: bezpieczeństwo, komfort, wygoda – mówił Rafał Weber. – Oczywiście ważne są też sprawy związane z rozwojem gospodarczym, społecznym, bo tam gdzie są dobre drogi, powstają działalności gospodarcze albo zabudowy. I ostatnie lata to dziesiątki inwestycji, które przerodziły się w dziesiątki kilometrów dróg samorządowych, gminnych, powiatowych – dodał. Jednocześnie wyraził ubolewanie, że program „Polski Ład” został przez obecny rząd wygaszony.

W wydarzeniu podsumowującym inwestycję udział wzięli przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści, członkowie rady powiatu oraz reprezentanci wykonawcy – Grupy Dylmex z Kotowej Woli.

Z remontu cieszą się mieszkańcy Kończyc. Sołtys Jan Nykiel podkreśla, że poprawa stanu drogi znacznie wpłynie na codzienne funkcjonowanie lokalnej społeczności.