Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1073R Kustrawa - Bystre. Modernizacja objęła odcinek o długości 799 metrów i przyniosła zmiany nie tylko w wyglądzie jezdni, ale również w infrastrukturze towarzyszącej. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa warunków poruszania się po tej trasie oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Oficjalny odbiór inwestycji i przekazanie jej do użytkowania odbyły się 24 listopada. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, lokalni samorządowcy oraz reprezentanci firmy odpowiedzialnej za wykonanie robót.

Wśród obecnych znaleźli się starosta niżański Robert Bednarz, radna Rady Powiatu Niżańskiego Małgorzata Kuś, wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski oraz jego zastępca Stanisław Szafran. W uroczystości wzięła udział również radna Rady Gminy Krzeszów Małgorzata Sałek i sołtys Kustrawy Mirosław Pawełko.

Wykonawcę, czyli Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o., reprezentowali kierownik budowy Krzysztof Błądek oraz Andrzej Drabik. Powiat Niżański reprezentowały także Jadwiga Maluga, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, oraz Beata Zaręba, główny specjalista Starostwa Powiatowego w Nisku.

Zakres prac objął nie tylko jezdnię

Przebudowa oznaczała kompleksowe roboty w obrębie drogi. Odnowiono nawierzchnię jezdni, wykonano peron przystankowy, przebudowano zjazdy i przepusty, a także utwardzono pobocze.

Istotnym elementem zadania było również uporządkowanie kwestii odwodnienia. Ponadto na trasie pojawiło się nowe oznakowanie oraz urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wprowadzone zmiany mają znaczenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę warunków poruszania się osób niechronionych, które są bardziej narażone na skutki zdarzeń drogowych.

Ponad 955 tys. zł na przebudowę drogi

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 955 732 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetów Powiatu Niżańskiego i Gminy Krzeszów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy obu samorządów.

Starosta Niżański Robert Bednarz zwrócił uwagę na znaczenie wspólnych działań przy modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej.

- To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Niżański we współpracy z samorządem gminnym, służąca poprawie infrastruktury komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców - podkreślił starosta niżański - Robert Bednarz.

Zakończona przebudowa drogi Kustrawa - Bystre to kolejny zrealizowany projekt infrastrukturalny finansowany wspólnie przez powiat i gminę. Modernizacja 799-metrowego odcinka ma poprawić bezpieczeństwo oraz codzienny komfort korzystania z tej trasy.

Źródło: Powiat Niżański

Fot. Powiat Niżański