Droga Gózd - Huta Krzeszowska po przebudowie

Prace objęły blisko kilometr drogi (997 metrów). W ramach zadania wzmocniono konstrukcję jezdni, ułożono nowe warstwy asfaltu, przebudowano zjazdy, wykonano oznakowanie poziome oraz wybudowano kanał technologiczny. Cała inwestycja została zrealizowana w ciągu jednego miesiąca.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 185 026,06 zł. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 559 522 zł. Pozostałą część, czyli 625 504,06 zł, stanowił wkład własny Powiatu Niżańskiego.