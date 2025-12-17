Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
0.0 / 5
Harasiuki 17 grudnia 2025

Droga Gózd - Huta Krzeszowska po przebudowie

11 grudnia oficjalnie oddano do użytkowania przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1048R Zdziary - Banachy, na trasie Gózd - Huta Krzeszowska. Inwestycję zrealizował Powiat Niżański.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prace objęły blisko kilometr drogi (997 metrów). W ramach zadania wzmocniono konstrukcję jezdni, ułożono nowe warstwy asfaltu, przebudowano zjazdy, wykonano oznakowanie poziome oraz wybudowano kanał technologiczny. Cała inwestycja została zrealizowana w ciągu jednego miesiąca.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 185 026,06 zł. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 559 522 zł. Pozostałą część, czyli 625 504,06 zł, stanowił wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Betlejemskie Światło Pokoju ponownie rozbłyśnie w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Betlejemskie Światło Pokoju ponownie rozbłyśnie w Stalowej Woli
72-latek odpowie za kradzieże w drogeriach
Stalowa Wola
72-latek odpowie za kradzieże w drogeriach
Trzecia ofiara wypadku na S19
Nisko
Trzecia ofiara wypadku na S19
System retencji wód opadowych powstanie przy ul. Niezłomnych
Stalowa Wola
System retencji wód opadowych powstanie przy ul. Niezłomnych
Weekend pod znakiem alkoholu za kierownicą
Stalowa Wola
Weekend pod znakiem alkoholu za kierownicą
Ceny między igłami tylko trochę drgnęły
Stalowa Wola
Ceny między igłami tylko trochę drgnęły
44. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczyste obchody w Zaleszanach
Zaleszany
44. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczyste obchody w Zaleszanach
Sprzedawali „gaz” do klimatyzacji, a w środku był cement
Sprzedawali „gaz” do klimatyzacji, a w środku był cement
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu