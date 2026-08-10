Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji

Do kolizji doszło w piątek, 7 sierpnia, około godz. 15, w rejonie skrzyżowania ulic ks. Władysława Szubargi i Hutniczej w Pysznicy.

Według informacji zebranych na miejscu 24-letni mężczyzna podróżował oplem insignią od strony Stalowej Woli. W pewnym momencie jego samochód znalazł się na pasie przeznaczonym dla pojazdów jadących z przeciwnego kierunku. Auto wcześniej przewróciło dwa przydrożne słupki, a następnie zderzyło się przodem z oplem astrą prowadzonym przez 42-latka.

W kolizji uczestniczyły samochody ze stalowowolskimi numerami rejestracyjnymi. Po zderzeniu obaj kierowcy byli w stanie samodzielnie wydostać się z pojazdów. Zespoły ratownictwa medycznego zdecydowały jednak o przewiezieniu ich do szpitala w celu wykonania badań.

Na miejscu cały czas prowadzone są działania służb. Strażacy zabezpieczyli rozbite auta i jezdnię, natomiast policjanci wykonują niezbędne czynności, które pozwolą odtworzyć przebieg kolizji.

Droga pozostaje zamknięta w obu kierunkach. Policja kieruje samochody na objazdy. Utrudnienia potrwają do zakończenia pracy służb i usunięcia uszkodzonych pojazdów.