Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
4.1 / 5
Stalowa Wola Pysznica 7 sierpnia 2026

Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji

Nieprzejezdna pozostaje droga powiatowa pomiędzy Stalową Wolą a Pysznicą. W piątkowe popołudnie zderzyły się tam dwa ople. Kierowcy opuścili samochody o własnych siłach, a następnie zostali zabrani do szpitala na badania.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Do kolizji doszło w piątek, 7 sierpnia, około godz. 15, w rejonie skrzyżowania ulic ks. Władysława Szubargi i Hutniczej w Pysznicy.

Według informacji zebranych na miejscu 24-letni mężczyzna podróżował oplem insignią od strony Stalowej Woli. W pewnym momencie jego samochód znalazł się na pasie przeznaczonym dla pojazdów jadących z przeciwnego kierunku. Auto wcześniej przewróciło dwa przydrożne słupki, a następnie zderzyło się przodem z oplem astrą prowadzonym przez 42-latka.

W kolizji uczestniczyły samochody ze stalowowolskimi numerami rejestracyjnymi. Po zderzeniu obaj kierowcy byli w stanie samodzielnie wydostać się z pojazdów. Zespoły ratownictwa medycznego zdecydowały jednak o przewiezieniu ich do szpitala w celu wykonania badań.

Na miejscu cały czas prowadzone są działania służb. Strażacy zabezpieczyli rozbite auta i jezdnię, natomiast policjanci wykonują niezbędne czynności, które pozwolą odtworzyć przebieg kolizji.

Droga pozostaje zamknięta w obu kierunkach. Policja kieruje samochody na objazdy. Utrudnienia potrwają do zakończenia pracy służb i usunięcia uszkodzonych pojazdów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.1
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.1

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Nisko
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Krzeszów
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Nisko
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
Jeżowe
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Zaklików
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Zaleszany
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Nisko
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu