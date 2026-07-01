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Nisko 1 lipca 2026

Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat

Surowe konsekwencje poniósł 18-letni mieszkaniec gminy Jeżowe, który postanowił popisać się za kierownicą na ulicach Niska. Młody kierowca celowo wprowadzał swojego opla w poślizg, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Interweniowali policjanci drogówki.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 29 czerwca, podczas patrolu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Policjanci zauważyli kierowcę opla, który na jednej z ulic celowo wykonywał tzw. drift, doprowadzając pojazd do niekontrolowanego poślizgu.

Mundurowi natychmiast zatrzymali samochód do kontroli. Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec gminy Jeżowe.

Za niebezpieczne zachowanie na drodze młody kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 12 punktami karnymi. To jednak nie koniec konsekwencji - policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Policja przypomina, że celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg na drogach publicznych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tego typu zachowania mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków, dlatego wobec nieodpowiedzialnych kierowców funkcjonariusze stosują stanowcze środki.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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