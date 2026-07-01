Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 29 czerwca, podczas patrolu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Policjanci zauważyli kierowcę opla, który na jednej z ulic celowo wykonywał tzw. drift, doprowadzając pojazd do niekontrolowanego poślizgu.

Mundurowi natychmiast zatrzymali samochód do kontroli. Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec gminy Jeżowe.

Za niebezpieczne zachowanie na drodze młody kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 12 punktami karnymi. To jednak nie koniec konsekwencji - policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Policja przypomina, że celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg na drogach publicznych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tego typu zachowania mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków, dlatego wobec nieodpowiedzialnych kierowców funkcjonariusze stosują stanowcze środki.