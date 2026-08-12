Drewniane zabawki Lasowiaków nie pójdą w zapomnienie

Projekt nosi nazwę „Z podwórka dziadka Jana - zachowanie i transmisja żywej tradycji zabawkarstwa Lasowiaków”. Jego najważniejszym celem jest zachowanie wiedzy i umiejętności związanych z tradycyjnym wykonywaniem drewnianych zabawek oraz przekazanie ich kolejnym pokoleniom.

To szczególnie ważne, ponieważ lasowiackie zabawkarstwo drewniane z terenów w widłach Wisły i Sanu zostało w 2025 roku wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu MDK chce udokumentować wiedzę, praktykę i opowieści związane z Janem Pukiem. Twórca jest patronem Izby Lasowiackiej, ale przede wszystkim pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli lokalnego rzemiosła.

Nie chodzi jednak wyłącznie o zachowanie samych przedmiotów. Organizatorzy chcą pokazać także historię, znaczenie i sposób wykonywania tradycyjnych zabawek oraz to, jak wiedza o tym rzemiośle była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

- Dzięki działalności Jana Puka oraz jego wieloletniej współpracy z naszą Izbą możemy przybliżać bogactwo naszego regionalnego dziedzictwa - podkreśla MDK.

Projekt ma być kolejnym krokiem w ochronie tradycji Lasowiaków i sprawić, że wiedza o charakterystycznym drewnianym zabawkarstwie nie pozostanie jedynie wspomnieniem minionych pokoleń.