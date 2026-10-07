Drewniane bransoletki z Janem Pukiem

Jan Puk po raz kolejny będzie gościem rodzinnych warsztatów organizowanych przez stalowowolski MDK. To twórca związany z tradycyjnym zabawkarstwem Lasowiaków, który podczas spotkań pokazuje uczestnikom dawne techniki pracy z drewnem.

Najbliższe zajęcia będą poświęcone drewnianym bransoletkom. Uczestnicy otrzymają przygotowane koraliki, z których każdy będzie mógł stworzyć własną ozdobę. Warsztaty mają być okazją nie tylko do pracy manualnej, ale również do poznania tradycyjnego rzemiosła i sposobów wykorzystywania drewna.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Z podwórka dziadka Jana - zachowanie i transmisja żywej tradycji zabawkarstwa Lasowiaków”.

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 11 października, o godz. 15 w sali edukacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Udział jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 15 842 09 50, wew. 135.

Dzieci i młodzież do 16. roku życia powinny uczestniczyć w zajęciach razem z opiekunem. Osoby ze szczególnymi potrzebami proszone są o wcześniejszy kontakt z MDK.