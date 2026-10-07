Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 października 2026

Drewniane bransoletki z Janem Pukiem

Jak powstaje biżuteria z drewnianych koralików? Będzie można przekonać się o tym podczas kolejnego spotkania z cyklu rzemieślniczych warsztatów rodzinnych w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Tym razem uczestnicy, pod okiem Jana Puka, wykonają własne drewniane bransoletki.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jan Puk po raz kolejny będzie gościem rodzinnych warsztatów organizowanych przez stalowowolski MDK. To twórca związany z tradycyjnym zabawkarstwem Lasowiaków, który podczas spotkań pokazuje uczestnikom dawne techniki pracy z drewnem.

Najbliższe zajęcia będą poświęcone drewnianym bransoletkom. Uczestnicy otrzymają przygotowane koraliki, z których każdy będzie mógł stworzyć własną ozdobę. Warsztaty mają być okazją nie tylko do pracy manualnej, ale również do poznania tradycyjnego rzemiosła i sposobów wykorzystywania drewna.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Z podwórka dziadka Jana - zachowanie i transmisja żywej tradycji zabawkarstwa Lasowiaków”.

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 11 października, o godz. 15 w sali edukacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Udział jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 15 842 09 50, wew. 135.

Dzieci i młodzież do 16. roku życia powinny uczestniczyć w zajęciach razem z opiekunem. Osoby ze szczególnymi potrzebami proszone są o wcześniejszy kontakt z MDK.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Krab jeszcze groźniejszy
Stalowa Wola
Krab jeszcze groźniejszy
Anita Stanisława Ryba z nagrodą im. Franciszka Kotuli
Bojanów
Anita Stanisława Ryba z nagrodą im. Franciszka Kotuli
300 gramów marihuany w mieszkaniu 41-latka z Niska
Nisko
300 gramów marihuany w mieszkaniu 41-latka z Niska
Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali
Stalowa Wola
Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali
Stalowa Wola druga w Polsce pod względem wydatków na inwestycje
Stalowa Wola
Stalowa Wola druga w Polsce pod względem wydatków na inwestycje
Czterech pijanych kierowców w jeden weekend
Stalowa Wola
Czterech pijanych kierowców w jeden weekend
Ścisk na szczycie stalowowolskiej okręgówki
Stalowa Wola
Ścisk na szczycie stalowowolskiej okręgówki
Stacja Huta Deręgowska
Ulanów
Stacja Huta Deręgowska
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu