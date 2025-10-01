Miesięcznik
Osiedle Leśna
Zaklików 1 października 2025

Dramatyczne zdarzenie w Lipie. Kobieta zginęła na przejeździe kolejowym

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś przed południem w miejscowości Lipa w powiecie stalowowolskim. Kobieta została śmiertelnie potrącona przez pociąg pasażerski relacji Rzeszów–Kołobrzeg. Pomimo szybkiej reakcji służb, życia poszkodowanej nie udało się uratować.

Karolina Kusińska

- Dzisiaj po godzinie 11 dyżurny stalowowolskiej jednostki został poinformowany o potrąceniu kobiety na przejeździe kolejowym Lipa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg relacji Rzeszów-Kołobrzeg w miejscowości Lipa potrącił znajdującą się na torach kobietę. W wyniku zdarzenia kobieta poniosła śmierć. Maszynista był trzeźwy. Żadna z podróżujących osób nie odniosła obrażeń. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - relacjonuje starszy aspirant Małgorzata Kania z KPP w Stalowej Woli.

Na miejscu wypadku pracowała policja pod nadzorem prokuratora.

Karolina Kusińska

