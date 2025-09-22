Dramat w Woli Rzeczyckiej. Nie udało się uratować motocyklisty

Jak relacjonują strażacy: W zdarzeniu motocyklista uderzył w kombajn zbożowy, w wyniku czego doznał obrażeń, które doprowadziły do zatrzymania krążenia. Niezwłocznie po przybyciu zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia oraz przejęliśmy reanimacje od świadków zdarzenia, którą kontynuowaliśmy wraz z przybyłymi strażakami z JRG 1 Stalowa Wola i ZRM. Na miejsce przybył także śmigłowiec LPR. Pomimo wysiłku życia motocyklisty nie udało się uratować.

Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, w tym zastępy straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja była bardzo wymagająca i zakończyła się dopiero po godzinie 22.