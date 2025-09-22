Miesięcznik
Radomyśl nad Sanem 22 września 2025

Dramat w Woli Rzeczyckiej. Nie udało się uratować motocyklisty

W niedzielę, tuż po godzinie 16, na drodze wojewódzkiej nr 856 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Motocyklem marki Honda na tomaszowskich tablicach rejestracyjnych poruszał się 21-letni mężczyzna. W miejscowości Wola Rzeczycka, na łuku drogi, doszło do czołowego zderzenia z kombajnem rolniczym marki New Holland. Motocyklista nie przeżył.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jak relacjonują strażacy: W zdarzeniu motocyklista uderzył w kombajn zbożowy, w wyniku czego doznał obrażeń, które doprowadziły do zatrzymania krążenia. Niezwłocznie po przybyciu zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia oraz przejęliśmy reanimacje od świadków zdarzenia, którą kontynuowaliśmy wraz z przybyłymi strażakami z JRG 1 Stalowa Wola i ZRM. Na miejsce przybył także śmigłowiec LPR. Pomimo wysiłku życia motocyklisty nie udało się uratować.

Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, w tym zastępy straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja była bardzo wymagająca i zakończyła się dopiero po godzinie 22.

