Dożynki w Rudniku z konkursem na tradycyjne przysmaki

To doskonała okazja, by pokazać dawne przepisy, rodzinne receptury i produkty, które od pokoleń gościły na stołach mieszkańców powiatu niżańskiego. Organizatorzy liczą, że konkurs zachęci do kultywowania tradycji, podzielania się doświadczeniem oraz wypromuje bogactwo kultury kulinarnej polskiej wsi.

Konkurs odbędzie się na terenie obiektów sportowych MOSiR w Rudniku nad Sanem, w trakcie dożynkowego świętowania.

Aby wziąć udział, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać ją do 13 sierpnia na adres Starostwa Powiatowego w Nisku (Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji) lub mailowo: ppirog@powiatnizanski.pl.

Szczegółowych informacji udziela Paulina Piróg, tel. (15) 841 27 00 wew. 223.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego.