Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026. Cleo i Zenon Martyniuk na scenie

Święto plonów zaplanowano na 23 sierpnia na placu targowym przy ul. T. Buli w Ulanowie. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego podziękowania za tegoroczne plony, ale także do spotkania mieszkańców powiatu niżańskiego i gości z całego regionu.

Dożynki rozpoczną się tradycyjnie od uroczystej mszy świętej z podziękowaniem za zebrane plony. Później korowód dożynkowy przejdzie na plac, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie wydarzenia.

Nie zabraknie występów lokalnych zespołów i kapel, prezentacji artystycznych, konkursów oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Jednym z punktów programu będzie również tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będą też atrakcje związane z lokalną kuchnią i kulturą.

Zenon Martyniuk i Cleo w Ulanowie

Największe emocje z pewnością wzbudzą jednak wieczorne koncerty. Na scenie pojawi się Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, a gwiazdą wieczoru będzie Cleo. Można więc spodziewać się zarówno największych przebojów disco polo, jak i dobrze znanych hitów Cleo.

Szczegółowy program Dożynek Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026 publikujemy poniżej:

11:00 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna z poświęceniem wieńców dożynkowych i ceremonią dzielenia chleba (Kościół Parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie)

12:30 – Przejście barwnego korowodu dożynkowego na Plac Targowy przy ul. T. Buli

13:30 – Oficjalne otwarcie Dożynek Powiatu Niżańskiego

14:15 – 16:00 – I Część Prezentacji Gmin Powiatu Niżańskiego:

Kapela Ludowa z GCK w Harasiukach

Zespół Taneczny „ELEMENT” z GOKSTiR w Jarocinie

Chór „Wiklina” z Rudnickiego Klubu Seniora

Kapela Ludowa „Jeżowianie” i Grupa Małe Lasowiaczki (Gmina Jeżowe)

Kapela Folkowa „Krzeszowianie” (Gmina Krzeszów)

16:00 – Wręczenie nagród i wyróżnień: Najlepszy Rolnik, Najlepszy Uczeń, Działacz Kultury

17:00 – KONCERT: ZENON MARTYNIUK & AKCENT

18:20 – Wręczenie nagród: Konkurs Kulinarny oraz Konkurs Wieńcowy

19:00 – 20:15 – II Część Prezentacji Gmin Powiatu Niżańskiego:

Zespół Pieśni i Tańca Racławice (Gmina i Miasto Nisko)

Kapela Flisacka (Gmina i Miasto Ulanów)

20:15 – Losowanie nagród i podziękowania dla organizatorów

21:30 – GWIAZDA WIECZORU: CLEO

Podczas wydarzenia na odwiedzających czeka bogaty program atrakcji dodatkowych:

Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, IX Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, stoiska promocyjne gmin oraz degustacja lokalnych potraw, wesołe miasteczko dla najmłodszych, stoiska handlowe i bogata strefa gastronomiczna.