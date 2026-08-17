Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026. Cleo i Zenon Martyniuk na scenie

Święto plonów zaplanowano na 23 sierpnia na placu targowym przy ul. T. Buli w Ulanowie. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego podziękowania za tegoroczne plony, ale także do spotkania mieszkańców powiatu niżańskiego i gości z całego regionu.
Dożynki rozpoczną się tradycyjnie od uroczystej mszy świętej z podziękowaniem za zebrane plony. Później korowód dożynkowy przejdzie na plac, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie wydarzenia.
Nie zabraknie występów lokalnych zespołów i kapel, prezentacji artystycznych, konkursów oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Jednym z punktów programu będzie również tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będą też atrakcje związane z lokalną kuchnią i kulturą.
Zenon Martyniuk i Cleo w Ulanowie
Największe emocje z pewnością wzbudzą jednak wieczorne koncerty. Na scenie pojawi się Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, a gwiazdą wieczoru będzie Cleo. Można więc spodziewać się zarówno największych przebojów disco polo, jak i dobrze znanych hitów Cleo.
Szczegółowy program Dożynek Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026 publikujemy poniżej:
11:00 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna z poświęceniem wieńców dożynkowych i ceremonią dzielenia chleba (Kościół Parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie)
12:30 – Przejście barwnego korowodu dożynkowego na Plac Targowy przy ul. T. Buli
13:30 – Oficjalne otwarcie Dożynek Powiatu Niżańskiego
14:15 – 16:00 – I Część Prezentacji Gmin Powiatu Niżańskiego:
Kapela Ludowa z GCK w Harasiukach
Zespół Taneczny „ELEMENT” z GOKSTiR w Jarocinie
Chór „Wiklina” z Rudnickiego Klubu Seniora
Kapela Ludowa „Jeżowianie” i Grupa Małe Lasowiaczki (Gmina Jeżowe)
Kapela Folkowa „Krzeszowianie” (Gmina Krzeszów)
16:00 – Wręczenie nagród i wyróżnień: Najlepszy Rolnik, Najlepszy Uczeń, Działacz Kultury
17:00 – KONCERT: ZENON MARTYNIUK & AKCENT
18:20 – Wręczenie nagród: Konkurs Kulinarny oraz Konkurs Wieńcowy
19:00 – 20:15 – II Część Prezentacji Gmin Powiatu Niżańskiego:
Zespół Pieśni i Tańca Racławice (Gmina i Miasto Nisko)
Kapela Flisacka (Gmina i Miasto Ulanów)
20:15 – Losowanie nagród i podziękowania dla organizatorów
21:30 – GWIAZDA WIECZORU: CLEO
Podczas wydarzenia na odwiedzających czeka bogaty program atrakcji dodatkowych:
Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, IX Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, stoiska promocyjne gmin oraz degustacja lokalnych potraw, wesołe miasteczko dla najmłodszych, stoiska handlowe i bogata strefa gastronomiczna.
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