Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Rudnik nad Sanem 21 sierpnia 2025

Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj

Już 24 sierpnia 2025 roku mieszkańcy powiatu niżańskiego będą wspólnie świętować zakończenie żniw podczas tradycyjnych dożynek. Wydarzenie odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, a organizatorami są Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program rozpocznie się o godz. 11:00 uroczystą mszą świętą dziękczynną w kościele pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem, po której nastąpi poświęcenie wieńców dożynkowych. Następnie korowód przeniesie się na teren MOSiR, gdzie o godz. 13:00 odbędzie się oficjalne otwarcie święta plonów.

Na scenie wystąpią zespoły i grupy artystyczne z całego powiatu, w tym m.in. Kapela Ludowa „Jeżowianie”, Kapela Flisacka, Zespół „POWIDLANIE”, a także młodzież z gminnych ośrodków kultury. Nie zabraknie również prezentacji dorobku lokalnych twórców i nagród dla najlepszych rolników, uczniów oraz działaczy kultury.

Muzyczne gwiazdy wieczoru to:
Zespół „Weź nie pytaj” (17:00)
Halina Frąckowiak (19:30)
Bryska (21:30)

Oprócz części artystycznej przewidziano również Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy, VIII Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny, stoiska promocyjne gmin, degustacje potraw, atrakcje dla dzieci oraz bogatą ofertę gastronomiczną.

