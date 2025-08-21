Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj

Program rozpocznie się o godz. 11:00 uroczystą mszą świętą dziękczynną w kościele pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem, po której nastąpi poświęcenie wieńców dożynkowych. Następnie korowód przeniesie się na teren MOSiR, gdzie o godz. 13:00 odbędzie się oficjalne otwarcie święta plonów.
Na scenie wystąpią zespoły i grupy artystyczne z całego powiatu, w tym m.in. Kapela Ludowa „Jeżowianie”, Kapela Flisacka, Zespół „POWIDLANIE”, a także młodzież z gminnych ośrodków kultury. Nie zabraknie również prezentacji dorobku lokalnych twórców i nagród dla najlepszych rolników, uczniów oraz działaczy kultury.
Muzyczne gwiazdy wieczoru to:
Zespół „Weź nie pytaj” (17:00)
Halina Frąckowiak (19:30)
Bryska (21:30)
Oprócz części artystycznej przewidziano również Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy, VIII Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny, stoiska promocyjne gmin, degustacje potraw, atrakcje dla dzieci oraz bogatą ofertę gastronomiczną.
Komentarze