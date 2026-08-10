Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia

Święto plonów rozpocznie się o godz. 12 uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele pw. św. Leonarda w Turbi. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na płytę lotniska, gdzie o godz. 13.45 zaplanowano oficjalne otwarcie wydarzenia.

Na scenie wystąpią Gminna Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca „Zaleszaki”, mażoretki oraz Kapela „Zaleszaki”. Tradycyjnie odbędzie się także powitanie gości przez gospodarzy dożynek, wręczenie darów dożynkowych oraz prezentacja grup wieńcowych z terenu gminy.

Wieczorem przyjdzie czas na muzyczne gwiazdy. O godz. 17 wystąpi zespół Masters, a o godz. 19 na scenie pojawi się Discoboys. Zabawę zakończy potańcówka z DJ Arko, która rozpocznie się o godz. 20.

Przez cały dzień na uczestników czekać będą również atrakcje towarzyszące. Organizatorzy przygotowali wystawę wieńców dożynkowych, stoiska wystawiennicze firm i rękodzielników, strefę animacji dla dzieci, wesołe miasteczko, degustację potraw regionalnych oraz strefę gastronomiczną.

Organizatorami wydarzenia są Wójt Gminy Zaleszany, Przewodnicząca Rady Gminy Zaleszany oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach. Wszystkie atrakcje odbędą się na lotnisku w Turbi.