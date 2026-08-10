Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
Zdjęcie wieńców dożynkowych z 2025 roku, Fot. sztafeta.pl
1.0 / 5
Zaleszany 8 sierpnia 2026

Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia

Przed mieszkańcami gminy Zaleszany jedno z największych wydarzeń lata. W niedzielę, 16 sierpnia, na lotnisku w Turbi odbędą się XXVI Dożynki Gminy Zaleszany. W programie nie zabraknie tradycyjnych obrzędów, występów artystycznych, atrakcji dla całych rodzin oraz koncertów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Święto plonów rozpocznie się o godz. 12 uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele pw. św. Leonarda w Turbi. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na płytę lotniska, gdzie o godz. 13.45 zaplanowano oficjalne otwarcie wydarzenia.

Na scenie wystąpią Gminna Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca „Zaleszaki”, mażoretki oraz Kapela „Zaleszaki”. Tradycyjnie odbędzie się także powitanie gości przez gospodarzy dożynek, wręczenie darów dożynkowych oraz prezentacja grup wieńcowych z terenu gminy.

Wieczorem przyjdzie czas na muzyczne gwiazdy. O godz. 17 wystąpi zespół Masters, a o godz. 19 na scenie pojawi się Discoboys. Zabawę zakończy potańcówka z DJ Arko, która rozpocznie się o godz. 20.

Przez cały dzień na uczestników czekać będą również atrakcje towarzyszące. Organizatorzy przygotowali wystawę wieńców dożynkowych, stoiska wystawiennicze firm i rękodzielników, strefę animacji dla dzieci, wesołe miasteczko, degustację potraw regionalnych oraz strefę gastronomiczną.

Organizatorami wydarzenia są Wójt Gminy Zaleszany, Przewodnicząca Rady Gminy Zaleszany oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach. Wszystkie atrakcje odbędą się na lotnisku w Turbi.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  1.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  1.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Nisko
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Krzeszów
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Nisko
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
Jeżowe
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Zaklików
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Nisko
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
Stalowa Wola
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu