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Jeżowe 19 sierpnia 2026

Dożynki Gminy Jeżowe. Święto plonów i lasowiackiej tradycji

W niedzielę, 16 sierpnia, mieszkańcy gminy Jeżowe spotkali się na tegorocznych Dożynkach Gminnych, które tym razem odbyły się w ramach wydarzenia „LASOVIANA - Spotkania z Kulturą Lasowiacką”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczęły się przed kościołem pw. Narodzenia NMP w Jeżowem, skąd wyruszył dożynkowy korowód. Następnie odprawiona została msza święta, podczas której dziękowano za tegoroczne plony i modlono się za rolników oraz ich rodziny.

Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku rezerwowym Sparty Jeżowe. Była ceremonia chleba, prezentacja delegacji dożynkowych oraz występy artystyczne. Na scenie pojawili się m.in. Orkiestra Dęta z mażoretkami FORTIS, Kapela Ludowa Jeżowianie oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs wieńców dożynkowych. Pierwsze miejsce zdobyła Cholewiana Góra, drugie Jeżowe Centrum, a trzecie Zagościniec. Wyróżnienia otrzymały delegacje z Nowego Nartu i Sójkowej.

Wieczorem na scenie wystąpili SAMI SWOI z Jeżowego oraz Inny Wymiar, a zabawę zakończył zespół AMIGO.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, radni, delegacje dożynkowe, druhowie OSP oraz mieszkańcy gminy. Tegoroczne święto było nie tylko podziękowaniem za pracę rolników, ale również okazją do przypomnienia i pokazania lokalnych tradycji.

Zdjęcia Gmina Jeżowe

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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