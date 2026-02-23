„Dotarło, zakute łby?” - Tusk o SAFE w Hucie Stalowa Wola

- Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej Huty. Podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to, że pieniądze dla Niemców – wskazał. Premier podkreślił, że Huta Stalowa Wola otrzyma z budżetu państwa 20 miliardów złotych.

W swoim wystąpieniu Tusk bronił planów rządu dotyczących udziału Polski w unijnym programie SAFE - instrumentu, który przewiduje wsparcie finansowe w formie pożyczek na rozwój potencjału obronnego państw UE. Rząd przekonuje, że dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy, w tym Huta Stalowa Wola, zyska znaczne środki na inwestycje i modernizację. Przeciwnicy programu - przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości - ostrzegają natomiast przed uzależnieniem od zagranicznych mechanizmów finansowych i politycznych konsekwencjach tej decyzji.

Spór polityczny i sobotnia konwencja

W ostatnią sobotę(21.02) w Stalowej Woli odbyła się konwencja programowa PiS pod hasłem „Czas na bezpieczną Polskę”, poświęcona m.in. zagadnieniom bezpieczeństwa i krytyce programu SAFE. Na wydarzeniu przemawiali m.in. czołowi politycy tej partii, którzy podkreślali swoje obawy dotyczące potencjalnych skutków udziału Polski w SAFE i konsekwencji dla suwerenności finansowej kraju. Tego typu spotkania i wypowiedzi stały się tłem do ostrej reakcji szefa rządu podczas wizyty w jednym z kluczowych zakładów przemysłu obronnego w Polsce.