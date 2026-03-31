Dominacja tenisistek MKT Stalowa Wola w mistrzostwach województwa młodzików

W singlu dziewcząt w trzyosobowej grupie finałowej każda z zawodniczek odniosła po jednym zwycięstwie, dlatego o tytule mistrzyni województwa zdecydowały tzw. małe punkty. Najlepszym bilansem mogła pochwalić się Alisha Sharma. Pokonała Marię Cisłak 6:1, 6:3, a w drugim meczu uległa Marcie Szelidze 3:6, 6:1, 4:10. Z kolei Cisłak wygrała z Szeligą 7:6, 6:3.

W rywalizacji deblowej triumfowały Marta Szeliga i Jagoda Szewczyk. W finale pokonały duet: Alisha Sharma / Maria Cisłak 6:3, 6:2.

W turnieju chłopców tytuł mistrza województwa zdobył Miłosz Woźniak z Czarnych Rzeszów. W finale pewnie pokonał Adama Magonia z Sokoła Rzeszów 6:2, 6:0. W meczu o trzecie miejsce Adam Rzeszutko z MKT Stalowa Wola wygrał z klubowym kolegą Miłoszem Dziółko 6:4, 6:3.

Turnieju deblowego nie rozgrywano.

Młodziczki

Gra pojedyncza: 1. Alisha Sharma, 2. Maria Cisłak, 3. Marta Szeliga (wszystkie MKT Stalowa Wola)

Gra podwójna: 1. Marta Szeliga / Jagoda Szewczyk, 2. Maria Cisłak / Alisha Sharma, 3. Aleksandra Batog / Hanna Żak i Amelia Ivanenko / Hania Szewc (wszystkie MKT Stalowa Wola).

Młodzicy

Gra pojedyncza: 1. Miłosz Woźniak (Czarni Rzeszów), 2. Adam Magoń (Sokół Rzeszów), 3. Adam Rzeszutko (MKT Stalowa Wola).