Dominacja tenisistek MKT Stalowa Wola w mistrzostwach województwa młodzików

Zawodniczki Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli zdominowały Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzików do lat 14. W turnieju rozegranym w hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego miejscowe tenisistki zajęły całe podium w grze pojedynczej i w grze podwójnej.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W singlu dziewcząt w trzyosobowej grupie finałowej każda z zawodniczek odniosła po jednym zwycięstwie, dlatego o tytule mistrzyni województwa zdecydowały tzw. małe punkty. Najlepszym bilansem mogła pochwalić się Alisha Sharma. Pokonała Marię Cisłak 6:1, 6:3, a w drugim meczu uległa Marcie Szelidze 3:6, 6:1, 4:10. Z kolei Cisłak wygrała z Szeligą 7:6, 6:3.
W rywalizacji deblowej triumfowały Marta Szeliga i Jagoda Szewczyk. W finale pokonały duet: Alisha Sharma / Maria Cisłak 6:3, 6:2.

W turnieju chłopców tytuł mistrza województwa zdobył Miłosz Woźniak z Czarnych Rzeszów. W finale pewnie pokonał Adama Magonia z Sokoła Rzeszów 6:2, 6:0. W meczu o trzecie miejsce Adam Rzeszutko z MKT Stalowa Wola wygrał z klubowym kolegą Miłoszem Dziółko 6:4, 6:3.
Turnieju deblowego nie rozgrywano.

Młodziczki
Gra pojedyncza: 1. Alisha Sharma, 2. Maria Cisłak, 3. Marta Szeliga (wszystkie MKT Stalowa Wola)
Gra podwójna: 1. Marta Szeliga / Jagoda Szewczyk, 2. Maria Cisłak / Alisha Sharma, 3. Aleksandra Batog / Hanna Żak i Amelia Ivanenko / Hania Szewc (wszystkie MKT Stalowa Wola).
Młodzicy
Gra pojedyncza: 1. Miłosz Woźniak (Czarni Rzeszów), 2. Adam Magoń (Sokół Rzeszów), 3. Adam Rzeszutko (MKT Stalowa Wola).

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Srebro i brąz dla Gim-Tim 5 Stalowa Wola
Stalowa Wola
Srebro i brąz dla Gim-Tim 5 Stalowa Wola
Skiba show w Tomaszowie Lubelskim
Stalowa Wola
Skiba show w Tomaszowie Lubelskim
Derby dla Olimpii. Słowianin po raz drugi ograł rezerwy „Stalówki”.
Stalowa Wola
Derby dla Olimpii. Słowianin po raz drugi ograł rezerwy „Stalówki”.
Stal poza półfinałem, ale Julka Sokal wśród najlepszych
Stalowa Wola
Stal poza półfinałem, ale Julka Sokal wśród najlepszych
Sokół uciszył w Sanoku wicelidera z Nowotańca
Stalowa Wola
Sokół uciszył w Sanoku wicelidera z Nowotańca
Porażka z Wisłą Kraków na zakończenie sezonu 2025/26
Stalowa Wola
Porażka z Wisłą Kraków na zakończenie sezonu 2025/26
Przełamania wciąż brak. Stal - Sandecja 0:0
Stalowa Wola
Przełamania wciąż brak. Stal - Sandecja 0:0
Kto rządzi w gminie Pysznica..?
Stalowa Wola
Kto rządzi w gminie Pysznica..?
