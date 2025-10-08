Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach

Stal wywalczyła 29 medali (9 złotych, 10 srebrnych, 10 brązowych), miejsce drugie zajął UKS Tempo 5 Przemyśl - 10 medali (3-3-4) , a trzeci był MKS Halicz Ustrzyki Dolne - 4 medale (3-0-1). Kolejne miejsca 4. MUKLA Dębica - 3 (3-0-0), 5. KB Krościenko Wyżne - 10 (2-4-4), 6. Stal Mielec - 7 (2-4-1), 7. Resovia Rzeszów - 5 (2-1-2), 8. LA WiR Czarna - 2 (1-0-1) , 9. KKB MOSiR Krosno - 4 (0-2-2), 10. Komunalni Sanok - 1 (0-1-0), 11. UKS MOSiR Brzozów - 1 (0-0-1).

Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stawali: Zuzanna Tarka (U12) w biegu na 60 m (czas 8,91) i w biegu na 300 m (47,93) , Wojciech Opałka (U14) w biegach na 100 m (12,22) i 300 m (39,23 - rek.życ.) oraz Dmytro Safronov (U14) w pchnięciu kulą (8,24) i rzucie dyskiem (41,05). Złote medale zdobyli także: Beniamin Tubielewicz (U12) w biegu na 60 m (8,77), Przemysław Walerowicz (U12) w biegu na 600 m (1:54,02) i Dawid Miazgowicz (U12) w skoku w dal (4,46).

Srebrni medaliści: Wiktor Wołoszyn (U12) - 300 m (50,94) i skok w dal (4,42), Jowita Guza (U12) - 600 m (2:04,02), Adam Wydra (U12) - 600 m (1:56,02 - rek. życ.), Hanna Buczak (U14) - 600 m (1:47,74 - rek.życ.), Weronika Pieróg (U14) - 1000 m (3:25,95 - rek.życ.), Gabriel Naja (U14) - skok wzwyż (150), Dominika Pikor (U14) - skok wzwyż (140), Karolina Kowalczykowska (U14) - pchnięcie kulą (9,01 - rek.życ.), Michał Wojdyła (U14) - pchnięcie kulą (6,72).

Brązowi medaliści: Dominika Pikor (14) - 100 m (13,44 - rek.życ.), Tymoteusz Kufel (U14) - 300 m (41,83), Beniamin Tubielewicz (U12) - skok w dal (4,19), Aleksandra Burchała (U12) - skok w dal (3,94), Jan Termena (U14) - skok wzwyż (120), Franciszek Bednarowicz (U14) - skok wzwyż (120), Michał Wojdyła (U14) - rzut dyskiem (21,60), Karolina Kowalczykowska (U14) - rzut dyskiem (24,03 - rek.życ.), Polina Święcicka (U14) - pchnięcie kulą (8,46), Gabriel Naja (U14) - pchnięcie kulą (5,97).

