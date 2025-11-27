Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy

Znana w całym regionie formacja od sześciu lat tworzy jedno z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych wydarzeń w Nisku i okolicznych miejscowościach. Jej koncerty przyciągają rosnącą publiczność i angażują lokalnych muzyków w ambitne przedsięwzięcia artystyczne.

W nadchodzącym sezonie uczestnicy wezmą udział w pięciu koncertach kolędowych, które zaplanowano w następujących miejscach i terminach:

27 grudnia 2025, godz. 19:00 – Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie

28 grudnia 2025, godz. 18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach

3 stycznia 2026, godz. 18:00 – Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach

4 stycznia 2026, godz. 12:00 – Kościół św. Wawrzyńca i św. Katarzyny w Lipie

6 stycznia 2026, godz. 19:00 – Kościół św. Józefa Oblubieńca w Nisku

Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest nie tylko kultywowanie tradycji kolędowania, ale również budowanie wspólnoty wokół muzyki i otwieranie przestrzeni dla nowych osób, które chcą zaangażować się w życie kulturalne regionu. Atmosfera ma być otwarta, twórcza i sprzyjająca współpracy.

Integralną częścią tegorocznej edycji będzie także wspólne spotkanie opłatkowe, zaplanowane po koncercie w Zaleszanach 28 grudnia.

Zapisy prowadzone są przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/orMF62XWUuB3eWHg6

Udział mogą zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat lub osiągną pełnoletność w 2026 roku - wymóg ten ma zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy podczas prób oraz występów.

Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie i przeżycia wyjątkowej, świątecznej muzycznej przygody, współtworząc jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.