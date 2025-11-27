Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 27 listopada 2025

Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy

Niżańska Orkiestra Kameralna rusza z przygotowaniami do kolejnego sezonu kolędowego i ogłasza otwarty nabór do Orkiestry oraz Chóru na sezon 2025/2026. To pierwsza edycja, w której do projektu może dołączyć każdy pełnoletni miłośnik muzyki - niezależnie od dotychczasowego doświadczenia scenicznego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Znana w całym regionie formacja od sześciu lat tworzy jedno z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych wydarzeń w Nisku i okolicznych miejscowościach. Jej koncerty przyciągają rosnącą publiczność i angażują lokalnych muzyków w ambitne przedsięwzięcia artystyczne.

W nadchodzącym sezonie uczestnicy wezmą udział w pięciu koncertach kolędowych, które zaplanowano w następujących miejscach i terminach:

  • 27 grudnia 2025, godz. 19:00 – Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie

  • 28 grudnia 2025, godz. 18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach

  • 3 stycznia 2026, godz. 18:00 – Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach

  • 4 stycznia 2026, godz. 12:00 – Kościół św. Wawrzyńca i św. Katarzyny w Lipie

  • 6 stycznia 2026, godz. 19:00 – Kościół św. Józefa Oblubieńca w Nisku

Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest nie tylko kultywowanie tradycji kolędowania, ale również budowanie wspólnoty wokół muzyki i otwieranie przestrzeni dla nowych osób, które chcą zaangażować się w życie kulturalne regionu. Atmosfera ma być otwarta, twórcza i sprzyjająca współpracy.

Integralną częścią tegorocznej edycji będzie także wspólne spotkanie opłatkowe, zaplanowane po koncercie w Zaleszanach 28 grudnia.

Zapisy prowadzone są przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/orMF62XWUuB3eWHg6

Udział mogą zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat lub osiągną pełnoletność w 2026 roku - wymóg ten ma zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy podczas prób oraz występów.

Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie i przeżycia wyjątkowej, świątecznej muzycznej przygody, współtworząc jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Harasiuki
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków
Stalowa Wola
Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków
Święty Mikołaj - poszukiwany
Stalowa Wola
Święty Mikołaj - poszukiwany
Leszek Rogala odznaczony Krzyżem Świętego Floriana
Jeżowe
Leszek Rogala odznaczony Krzyżem Świętego Floriana
Święty Mikołaj przyjedzie do Niska
Nisko
Święty Mikołaj przyjedzie do Niska
W sobotę otwarcie lodowiska w Stalowej Woli
Stalowa Wola
W sobotę otwarcie lodowiska w Stalowej Woli
Lekcja historii i kultury w Bibliotece Głównej
Stalowa Wola
Lekcja historii i kultury w Bibliotece Głównej
Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem
Harasiuki
Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu