Dofinansowanie na place zabaw

21 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowy o dofinansowanie rozbudowy placów zabaw w ramach Programu Aktywne Place Zabaw. Łączna kwota wsparcia dla 10 samorządów z Podkarpacia wyniosła 2 898 357,86 zł. Środki przeznaczone zostaną na budowę nowych oraz modernizację istniejących przestrzeni dla najmłodszych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W Stalowej Woli inwestycje obejmą dwa miejskie żłobki - Żłobek Miejski oraz Miejski Żłobek Integracyjny. Prace mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

W przypadku Żłobka Miejskiego zaplanowano kompleksową modernizację placu zabaw. Projekt obejmuje wykonanie nowych nawierzchni bezpiecznych dla dzieci, montaż urządzeń dostosowanych do wieku 0+, a także nasadzenia drzew i krzewów. Przestrzeń zostanie uzupełniona o elementy naturalne i sensoryczne, m.in. tunele i szałasy z wikliny, labirynt z krzewów, kuchnię błotną, ścieżki sensoryczne, karmniki dla ptaków, przenośne domki tipi, ławki oraz urządzenia edukacyjno-rekreacyjne.

W ramach inwestycji przewidziano również adaptację górki saneczkowej poprzez montaż zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej i tunelu, demontaż zużytych elementów, wykonanie nowych ogrodzeń, robót ziemnych oraz montaż urządzeń takich jak tor do jazdy samochodzikami i instrumenty muzyczne. Plac zabaw ma zostać dostosowany także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych.

Koszt projektu przy Żłobku Miejskim wynosi 470 108,72 zł, z czego 298 759,61 zł pochodzi z Funduszu Pracy, a 171 349,11 zł stanowi wkład własny gminy.

Druga inwestycja dotyczy Miejskiego Żłobka Integracyjnego. Projekt zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, poprawę zieleni oraz nowe nasadzenia. Plac zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe, elementy sensoryczne, małą architekturę oraz przenośne wyposażenie do różnych aktywności.

W planach jest także montaż ogrodzenia, instalacji zacieniających, naturalnych konstrukcji z wikliny oraz stworzenie ogródka warzywnego dla dzieci. Projekt obejmuje również roboty ziemne, rozbiórkowe oraz uzyskanie wymaganych certyfikatów.

Koszt inwestycji przy Miejskim Żłobku Integracyjnym wynosi 426 213,51 zł, w tym 298 573,39 zł dofinansowania oraz 127 640,12 zł wkładu własnego gminy.

Obie inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, funkcjonalność i dostępność placów zabaw oraz stworzyć warunki do aktywności i zabawy na świeżym powietrzu.

