Dofinansowanie kursów językowych dla firm – rusza nabór!

Już za dwa dni rusza nabór na unijne dofinansowania dla przedsiębiorstw z subregionu tarnobrzeskiego. O tym, kto może skorzystać z tej szansy i jakie korzyści daje udział w kursach językowych, rozmawiamy z Gabrielą Pruchnicką – właścicielką Leader School w Stalowej Woli.

– Pani Gabrielo, słyszymy, że firmy z naszego regionu mają szansę na spore dofinansowanie kursów językowych. O co dokładnie chodzi?

Tak, to prawda. Od 13 sierpnia rusza nabór w ramach projektu „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. To doskonała okazja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także pracodawców niebędących przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność na terenie miast i powiatów: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, kolbuszowski, stalowowolski, mielecki i niżański. Mogą oni uzyskać aż 70% zwrotu kosztów kursu językowego.

– 70% zwrotu brzmi atrakcyjnie. Jak wygląda to w praktyce?

Dzięki temu dofinansowaniu limit na jedną osobę w firmie wynosi aż 10 000 zł. To oznacza, że można zainwestować w naprawdę solidny i długofalowy kurs językowy, a przy tym znacznie obniżyć koszty ponoszone przez pracodawcę. W Leader School oferujemy kursy z języka angielskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego – wszystkie dostosowane do realnych potrzeb biznesowych uczestników. Co więcej, każdy z kursów może zakończyć się europejskim egzaminem telc, który jest uznawany przez pracodawców i instytucje w całej Europie.

– Jak długo potrwa nabór?

Nabór startuje 13 sierpnia 2025 r. o godz. 8:00 i potrwa do 29 sierpnia 2025 r. do godz. 11:00. Warto jednak nie zwlekać, bo środki są ograniczone, a chętnych z naszego regionu jest sporo. Najlepszy moment, żeby zacząć, jest właśnie teraz.

– Czy firma musi sama przechodzić przez całą biurokrację związaną z wnioskiem?

Nie. My w Leader School pomagamy klientom od A do Z – od sprawdzenia kwalifikowalności firmy, przez przygotowanie dokumentów, po sam kurs. Wystarczy się z nami skontaktować, a resztą zajmiemy się my.

– Dlaczego warto zainwestować w języki obce w firmie?

W dzisiejszym świecie języki to klucz do rozwoju. Firmy, które inwestują w kompetencje językowe swoich pracowników, poszerzają możliwości współpracy, zdobywania klientów i rozwijania rynków zbytu. Dzięki dofinansowaniu koszt takiej inwestycji jest minimalny w stosunku do potencjalnych korzyści.

– Jak można się z Państwem skontaktować, aby rozpocząć proces?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 601 824 824, mailowo: stalowa.wola@leaderschool.pl, lub bezpośrednio w naszej siedzibie. Można też odwiedzić naszą stronę internetową: leaderschool.pl/stalowa-wola.

– Dziękujemy za rozmowę.

Ja również dziękuję i serdecznie zapraszam do skorzystania z tej wyjątkowej szansy – takie możliwości nie zdarzają się często.

Przydatne linki:

📄 Regulamin i formularze: marr.com.pl

📍 Leader School Stalowa Wola: leaderschool.pl/stalowa-wola

/artykuł sponsorowany/