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Stalowa Wola 6 października 2026

„Dobrze, że jesteś”. Nowa fundacja chce być blisko młodych ludzi

Ma być miejscem, w którym młodzi ludzie znajdą wsparcie, ale też przestrzeń do realizowania własnych pomysłów. W poniedziałek, 5 października, w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” odbyła się inauguracja Fundacji „Dobrze, że jesteś”. Jej inicjatorką, fundatorką i prezesem jest Maja Giecko. Fundacja chce pracować przede wszystkim z młodzieżą w wieku od 13 do 18 lat.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli szkół, samorządu, instytucji publicznych, organizacji społecznych i biznesu. Byli też ludzie, którzy już zaangażowali się w powstanie fundacji. Poniedziałkowa inauguracja była okazją do przedstawienia pierwszych planów, ale też do rozmów i szukania osób oraz instytucji chętnych do współpracy.

Maja Giecko mówiła, że decyzja o założeniu fundacji dojrzewała przez dłuższy czas.

- Fundacja jest wypadkową moich doświadczeń, moich obserwacji, pracy z młodzieżą, bycia mamą, nauczycielką, ale także dużym impulsem do tego, żeby zacząć działać w trzecim sektorze były moje ostatnie studia, które zrobiłam podyplomowe z psychologii uzależnień. I kiedy zobaczyłam te straszne trudy i takie poważne tematy, pomyślałam sobie, że to był taki chyba ostatni guziczek, który nacisnął moją decyzję o tym, żeby zacząć działać - mówiła.

Fundacja chce skupić się na młodzieży między 13. a 18. rokiem życia. Jej działalność nie ma jednak ograniczać się do reagowania dopiero wtedy, kiedy pojawiają się poważne problemy. Chodzi również o stworzenie młodym ludziom miejsca, w którym będą mogli rozmawiać, rozwijać zainteresowania i mieć wpływ na podejmowane działania.

- Temat i pomysł będzie po naszej stronie, natomiast jeśli chodzi o realizację, to chcemy oddać pole młodym ludziom. Chcemy, żeby nauczyli się tej swojej sprawczości, żeby to oni wiedzieli, że mają możliwości działania na naszym terenie - podkreślała Maja Giecko.

Od konsultacji po własne projekty młodzieży

Podczas prezentacji pokazano, jak w praktyce ma wyglądać działalność fundacji. W planach są indywidualne konsultacje, mentoring, warsztaty, wsparcie dla rodziców oraz projekty, w których większą rolę mają odgrywać sami młodzi ludzie. Fundacja zamierza też zapraszać do współpracy psychologów, psychoterapeutów i terapeutów.

Pierwsze działania mają pojawić się również w szkołach. Mowa m.in. o programach pilotażowych, spotkaniach i warsztatach.

Fundacja chce przy tym współpracować z już działającymi w Stalowej Woli placówkami i instytucjami - szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, samorządem, organizacjami społecznymi, kulturą i biznesem.

Jednym z haseł, które pojawiły się podczas inauguracji, było: „Nie zawsze trzeba zaczynać od diagnozy”. Jako fundamenty działania wskazano bezpieczeństwo, relację, wpływ i przynależność.

Modest Ruciński gościem inauguracji

Gościem specjalnym spotkania był aktor Modest Ruciński, który pochodzi ze Stalowej Woli i od 30 lat zna Maję Giecko. Opowiadając o pomyśle swojej przyjaciółki, wrócił do własnej młodości w mieście.

- No i właśnie ja sam, będąc w Stalowej Woli, chodziłem „Pod Papugi”, bo tam było Towarzystwo Muzyczne „Pod Papugami”. To był troszeczkę inny wyków i inne standardy, ale to było to miejsce, w którym młodzi ludzie mogli poczuć, że coś mogą w życiu robić, że mogą spełniać swoje marzenia. I cieszę się, że Maja wpadła na ten pomysł, że w takich miejscach jak Stalowa Wola, w mniejszych w ogóle ośrodkach, można wspierać dzieciaki, które szukają swojego miejsca w życiu - mówił Modest Ruciński.

Ruciński zapowiedział, że chciałby również włączyć się w przyszłe działania.

- Myślę, że przyszedł już czas, żeby powiedzieć też dużo od siebie i dać, oddać coś od siebie, temu miejscu, temu miastu. (...) Mam nadzieję, że będzie kilka spotkań, kilka jakichś ciekawych wydarzeń artystycznych i nie tylko - mówił.

Spotkaniu w „Sokole” towarzyszyła muzyka w wykonaniu młodych muzyków z I LO im. KEN w Stalowej Woli. Po prezentacji fundacji przyszedł czas na mniej formalną część inauguracji i rozmowy między uczestnikami.

Fundacja „Dobrze, że jesteś” jest otwarta na współpracę z osobami, które chciałyby zaangażować się w jej działania. Kontakt: 512 473 853, e-mail: kontakt@fundacjadobrzezejestes.pl, strona internetowa: www.fundacjadobrzezejestes.pl.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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