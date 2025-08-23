Miesięcznik
Stalowa Wola 23 sierpnia 2025

„Dobry start” – wyprawki szkolne dla dzieci z naszego regionu

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry Start”. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów i sytuacji zawodowej. Rodzice mogą wykorzystać je na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych - przypomina Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

W 2024 roku ZUS w całej Polsce wypłacił wyprawki dla ponad 4,6 mln dzieci, co łącznie wyniosło ponad 1,4 mld zł. Na Podkarpaciu świadczenie trafiło do ponad 253 tys. dzieci, a łączna kwota przekroczyła 76 mln zł. W Powiecie Stalowowolskim wypłacono świadczenia dla 11,2 tys. dzieci – łączna kwota wyniosła 3,38 mln zł, z kolei w samym mieście Stalowa Wola 5,8 tys. dzieci otrzymało 1,74 mln zł.

Dane za okres od 1 lipca do 7 sierpnia 2025 r. pokazują, że w województwie podkarpackim złożono 115 010 wniosków dotyczących 175 502 dzieci, z czego w Powiecie Stalowowolskim złożono 5 197 wniosków na 7 739 dzieci, a w Stalowej Woli – 2 794 wnioski na 4 062 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w tym czasie wyniosła odpowiednio: województwo – 33 596 700 zł, powiat – 1 471 500 zł, miasto – 789 600 zł.

Świadczenie „Dobry Start” można otrzymać tylko raz w roku na dziecko uczące się w szkole. Nie przysługuje ono dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek ani studentom. Wiek dziecka 20 i 24 lata liczony jest rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów oraz szkoły policealnej są uprawnieni, jeśli ukończyli odpowiedni rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Ważne jest poprawne podanie PESEL dziecka, nazwy i adresu szkoły oraz numeru konta bankowego. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Informacje o przyznaniu wsparcia będą przekazywane elektronicznie i dostępne na profilu PUE ZUS. Pieniądze trafiają wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

